Una tensa situación dentro de un autobús escolar terminó en caos en California después de que un grupo de padres llegara para exigir que sus hijos pudieran bajar del vehículo. El incidente ocurrió el lunes en el condado de Calaveras y terminó con una mujer detenida luego de que presuntamente rompiera el vidrio de una de las puertas del autobús.

Todo comenzó después de que el autobús se detuviera y uno de los menores aparentemente intentara salir por una ventana abierta. Según relató un estudiante de 12 años a KCRA3, el conductor reaccionó ordenando al resto de los alumnos que permanecieran sentados y cerraran las ventanas mientras esperaban la llegada de las autoridades.

“Todos estaban gritando y demás porque estaban emocionados por bajar del autobús”, contó el estudiante.

El menor explicó que otro niño había trepado por una ventana después de que el vehículo se detuviera. “Ahí fue cuando el conductor del autobús dijo: ‘Siéntense, suban las ventanas’”, agregó.

De acuerdo con los testimonios recogidos por KCRA3, los estudiantes permanecieron dentro del autobús durante aproximadamente una hora. Mientras la situación se prolongaba, algunos menores comenzaron a llamar a sus padres para contarles lo que estaba ocurriendo, lo que provocó que varios adultos acudieran al lugar cada vez más preocupados.

Algunos menores intentaron salir por las ventanas mientras sus padres llegaban al lugar preocupados. (Foto: KCRA 3 / YouTube)

Padres exigieron que dejaran salir a sus hijos

Entre ellos estaba Nichole Wellington, cuyo hijo se encontraba dentro del autobús. La mujer aseguró que acudió inmediatamente y pidió al conductor que abriera la puerta para poder llevarse a su hijo.

“Fui directamente a la puerta y le dije: ‘Oye, abre la puerta. Déjame llevarme a mi hijo’. Y él dijo: ‘No voy a hacerlo’”, relató. Ante la negativa, Wellington permitió que su hijo saliera por una de las ventanas mientras ella permanecía afuera.

Las imágenes grabadas durante el incidente muestran a algunos estudiantes intentando salir de esa manera, en medio de la confusión que se había generado alrededor del vehículo.

La madre consideró que el conflicto podría haberse evitado si el conductor hubiera permitido que los padres se llevaran a sus hijos.

“Si él hubiera manejado esa situación y les hubiera dado a los padres los hijos que estaban allí, creo que probablemente habría sido un poco diferente de lo que fue”, afirmó.

La situación terminó con un adulto detenido después de que presuntamente rompiera el vidrio de una puerta. (Foto: KCRA 3 / YouTube)

No todos los padres estuvieron de acuerdo

Wellington también cuestionó que el conductor tuviera que manejar solo una situación con tantos menores.

“Sí creo que tal vez ese conductor del autobús, especialmente cuando está conduciendo, no debería tener que lidiar con todos esos niños por sí mismo”, sostuvo.

Sin embargo, otra madre que llegó al lugar tuvo una opinión diferente. Rebecca Glover tenía a dos de sus hijos dentro del autobús y decidió pedirles que permanecieran sentados en lugar de intentar salir por las ventanas.

Según explicó, creyó que el conductor estaba tratando de mantener seguros a todos los estudiantes y no podía concentrarse únicamente en las exigencias de algunos padres.

“No había solo un niño en el que tenían que pensar”, señaló Glover. “Tenían que pensar en todos y cada uno de los niños que estaban en ese autobús en ese momento”.

“Los padres ahora están enviando a sus hijos a la escuela para que sean criados en lugar de criarlos ellos mismos en casa, y eso es una preocupación”, agregó la mujer.

Los padres tuvieron opiniones divididas sobre la forma en que el conductor manejó el incidente. (Foto: KCRA 3 / YouTube)

Un adulto terminó detenido

La Oficina del Sheriff del Condado de Calaveras confirmó que sus agentes fueron llamados para atender una alteración del orden relacionada con un padre y el conductor del autobús. Según las autoridades, durante el incidente un adulto golpeó una de las puertas y rompió el vidrio.

“El padre finalmente fue detenido a petición del Distrito Escolar por vandalismo”, informó la oficina del sheriff. L

as autoridades no identificaron públicamente al adulto arrestado y tampoco se reveló el motivo exacto por el que el conductor decidió impedir que los estudiantes bajaran del autobús mientras esperaba la intervención policial.