Lo que comenzó como una visita familiar al Parque Nacional Yellowstone terminó en un dramático accidente que quedó grabado en video y se volvió viral en las redes sociales. Carl Isom-McDaniel, un abuelo de unos 60 años, fue embestido por un bisonte que lo lanzó varios metros por el aire mientras recorría el campamento Bridge Bay junto a su nieto. A pesar de sufrir varias fracturas, el hombre mantuvo el buen ánimo e incluso hizo bromas mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia.

El fotógrafo profesional Mike MacLeod, quien captó la impactante escena, explicó que el animal ya había mostrado señales de agresividad antes del ataque.

Según relató, el bisonte había perseguido a otros visitantes y se encontraba muy alterado debido a la temporada de apareamiento.

"Tenía mucho dolor en la pierna, pero en todo momento estuvo consciente, de buen ánimo y haciendo bromas“, contó MacLeod al New York Times sobre la actitud de McDaniel tras el incidente.

Carl Isom-McDaniel es un jubilado de unos 60 años que viajó al Parque Nacional Yellowstone desde Kendall, Washington, para disfrutar de unos días junto a su nieto. En su comunidad es una persona muy conocida por su participación en diferentes organismos locales y por su compromiso con asuntos públicos.

Además de integrar juntas relacionadas con el servicio de agua y la comisión de parques, McDaniel también preside el boletín informativo de su comunidad. Tras el ataque, su historia dio la vuelta al mundo luego de que el video del momento en que fue embestido por el bisonte acumulara millones de visualizaciones en pocas horas.

Aunque sufrió varias fracturas, Carl Isom-McDaniel permaneció consciente e incluso hizo bromas mientras esperaba la llegada de los equipos de emergencia. (Foto: Facebook / Carl McDaniel)

El abuelo y su nieto no provocaron al animal

MacLeod aseguró que tanto McDaniel como su nieto mantenían una distancia prudente y no hicieron nada para provocar al bisonte. Todo ocurrió cuando ambos se detuvieron a tomar fotografías del animal, sin saber que este estaba irritado.

“El bisonte dejó de revolcarse en el polvo y se quedó mirando en dirección a ellos. En cuanto terminaron de tomar fotos, el abuelo dijo: ‘Salgamos de aquí. Esto no me gusta’“, recordó el fotógrafo.

Poco después, otro vehículo pasó por el lugar y desvió momentáneamente la atención del bisonte; sin embargo, cuando el camino volvió a quedar despejado, el animal comenzó a perseguir al abuelo y a su nieto alrededor de unos árboles.

El menor logró escapar, pero McDaniel fue alcanzado por el bisonte, que lo golpeó con uno de sus cuernos cerca de la cadera y lo lanzó aproximadamente dos metros y medio por el aire.

El fotógrafo intervino para alejar al animal

Al ver la gravedad de la situación, MacLeod dejó su cámara y corrió hacia el bisonte para intentar distraerlo.

"Dejé mi cámara, corrí hacia el bisonte moviendo los brazos de arriba abajo, gritando con todas mis fuerzas y saltando para parecer más grande y distraerlo“, explicó.

Otros visitantes hicieron lo mismo y, finalmente, el animal se alejó mientras varias personas permanecían junto a McDaniel hasta que una ambulancia del parque llegó unos diez minutos después para trasladarlo a un hospital.

Yellowstone recuerda mantener una distancia segura de los bisontes

Las normas del Parque Nacional Yellowstone indican que los visitantes deben mantenerse al menos a 75 pies (unos 23 metros) de distancia de los bisontes, especialmente durante la temporada de apareamiento, cuando los machos suelen ser más territoriales y agresivos.

De acuerdo con MacLeod, todas las personas que observó ese día, incluido McDaniel y su nieto, respetaban esa distancia y no realizaron ninguna acción que provocara el ataque.

Por su parte, Noticias Telemundo confirmó que el incidente ocurrió precisamente durante la época reproductiva de estos animales, cuando su comportamiento puede volverse mucho más impredecible.