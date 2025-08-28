En una noche que puso a muchos a soñar, Carolina del Sur se llenó de emoción tras el sorteo de Powerball del miércoles. Aunque nadie se llevó el jackpot de $815 millones, cuatro afortunados boletos comprados en el estado se acercaron peligrosamente a la gran fortuna, y dos de ellos están en el Midlands.

La South Carolina Education Lottery confirmó que estos cuatro boletos quedaron a tan solo un número de llevarse el premio mayor. Los dos tickets del Midlands, cada uno premiado con $50,000, fueron adquiridos en Sharpe Shoppe #4 en Blythewood y en Bowman Foodmart en Bowman.

Otros dos jugadores en Carolina del Sur obtuvieron premios de $200,000. | Crédito: abcnews.go.com

Los otros dos boletos, que se llevaron $200,000 cada uno, fueron vendidos en P&P Food Mart en Greer y en Food Lion LLC en Little River.

Los números ganadores del sorteo del miércoles fueron:

Powerball: 9 - 12 - 22 - 41 - 61

9 - 12 - 22 - 41 - 61 Powerball extra: 25

25 PowerPlay: x4

Los jugadores tienen 180 días desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios. Para más información, consulta la web oficial de la lotería de Carolina del Sur.

El jackpot de la lotería Powerball subió a $950 millones tras el sorteo del miércoles. | Crédito: Reuters

El próximo sorteo de Powerball será este sábado a las 10:59 p.m., y los espectadores del Midlands podrán seguirlo en WIS.

Mientras tanto, el jackpot sigue creciendo y ya alcanza los $950 millones, prometiendo una nueva ola de ilusión para los soñadores de todo el país.

¿Qué días se juega el Powerball en Estados Unidos?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados. Asegúrese de comprar sus boletos antes de las 9:59 p.m. para participar. Puede agregar Power Play para aumentar los premios que no sean del jackpot, o Double Play para tener la oportunidad de ganar hasta $10 millones en efectivo.

¿Cuáles son los 6 números ganadores más comunes del Powerball?

Según NBC 7 San Diego, en la historia del juego, los números de la Powerball roja que más veces han salido son: 4 (60 veces), 21 (59), 24 (58), 18 (56), 14 y 25 (55 veces cada uno).

¿Cuánto cuesta una jugada de Powerball?

Cada jugada de Powerball cuesta $2. En estados como Idaho y Montana, el juego se combina con Power Play, elevando el precio mínimo a $3 por jugada. Para participar, seleccione cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas y uno del 1 al 26 para la Powerball roja.

