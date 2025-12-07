La intensa tormenta invernal ha azotado el área de metropolitana de Chicago durante este fin de semana, ocasionando que las carreteras estén cubiertas de nieve y generen graves interrupciones en el transporte terrestre y aéreo. Los últimos totales de acumulaciones confirman que varias zonas de esta ciudad han superado las expectativas.
Según últimos reportes meteorológicos, existieron acumulaciones de nieve de hasta 6 pulgadas durante la madrugada y mañana de este domingo 7 de diciembre en distintas localidades del norte de esta ciudad.
Esta condición climática ha generado un impacto considerable en aquellos residentes que pretendían trasladarse a otros puntos. Además, los distintos aeropuertos en Chicago, tales como Internacional O’Hare e Internacional Midway, también retrasaron y cancelaron vuelos.
A continuación, te revelaré los últimos totales de nevadas en el área de Chicago. Presta atención a los siguientes párrafos:
Condado Cook
- Chicago (Aeropuerto O’Hare): 4 pulgadas (10 centímetros)
- Chicago (Aeropuerto Midway): 3.6 pulgadas (9 centímetros)
- Chicago (Douglas): 4.3 pulgadas (10.9 centímetros)
- Oak Lawn: 3.9 pulgadas (9.9 centímetros)
Condado Kane
- Batavia: 4.1 pulgadas (10.4 centímetros)
Condado Kendall
- Yorkville: 2.8 pulgadas (7.1 centímetros)
Condado Lake (Illinois)
- Lindenhurst: 7 pulgadas (17.7 centímetros)
- Wadsworth: 6 pulgadas (15 centímetros)
- Wauconda: 5.3 pulgadas (13.4 centímetros)
Condado McHenry
- Greenwood: 6.9 pulgadas (17.5 centímetros)
Condado Will
- Romeoville (NWS Oficinas): 1.7 pulgadas (4.3 centímetros)
Condado Winnebago
- New Milford: 6.2 pulgadas (15.7 centímetros)
- Rockford Airport: 5.7 pulgadas (14.4 centímetros)
Los aeropuertos de EE.UU. que están retrasando o cancelando vuelos por tormenta invernal
Según datos otorgados por FlightAware.com, son 5 aeropuertos que han registrando una mayor cantidad de retrasos y cancelaciones de vuelo durante este domingo 7 de diciembre, alcanzado cifras que superan los 7,400 viajes aplazados y más de 610 vuelos anulados, hasta el momento.
- Aeropuerto Internacional O’Hare - Chicago: 1320 vuelos retrasados y 292 cancelados.
- Aeropuerto Internacional Hartsfield - Jackson: 1292 vuelos retrasados y 153 cancelados.
- Aeropuerto Internacional de Charlotte/Douglas - Carolina del Norte: 651 vuelos retrasados y 42 cancelados.
- Aeropuerto Nacional Ronald Reagan - Washington: 283 vuelos retrasados y 29 cancelados.
- Aeropuerto Internacional de Detroit: 422 vuelos cancelados y 17 cancelados.
