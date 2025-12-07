La intensa tormenta invernal ha azotado el área de metropolitana de Chicago durante este fin de semana, ocasionando que las carreteras estén cubiertas de nieve y generen graves interrupciones en el transporte terrestre y aéreo . Los últimos totales de acumulaciones confirman que varias zonas de esta ciudad han superado las expectativas.

Según últimos reportes meteorológicos, existieron acumulaciones de nieve de hasta 6 pulgadas durante la madrugada y mañana de este domingo 7 de diciembre en distintas localidades del norte de esta ciudad.

Esta condición climática ha generado un impacto considerable en aquellos residentes que pretendían trasladarse a otros puntos. Además, los distintos aeropuertos en Chicago, tales como Internacional O’Hare e Internacional Midway, también retrasaron y cancelaron vuelos.

La presencia de nieve ocasiona complicaciones al momento de trasladarse, sea a pie o en vehículo. (Foto: Charly Triballeau / AFP)

A continuación, te revelaré los últimos totales de nevadas en el área de Chicago. Presta atención a los siguientes párrafos:

Condado Cook

Chicago (Aeropuerto O’Hare): 4 pulgadas (10 centímetros)

Chicago (Aeropuerto Midway): 3.6 pulgadas (9 centímetros)

Chicago (Douglas): 4.3 pulgadas (10.9 centímetros)

Oak Lawn: 3.9 pulgadas (9.9 centímetros)

Condado Kane

Batavia: 4.1 pulgadas (10.4 centímetros)

Condado Kendall

Yorkville: 2.8 pulgadas (7.1 centímetros)

Condado Lake (Illinois)

Lindenhurst: 7 pulgadas (17.7 centímetros)

Wadsworth: 6 pulgadas (15 centímetros)

Wauconda: 5.3 pulgadas (13.4 centímetros)

Condado McHenry

Greenwood: 6.9 pulgadas (17.5 centímetros)

Condado Will

Romeoville (NWS Oficinas): 1.7 pulgadas (4.3 centímetros)

Condado Winnebago

New Milford: 6.2 pulgadas (15.7 centímetros)

Rockford Airport: 5.7 pulgadas (14.4 centímetros)

Los pronósticos revelan que en los próximos días se seguirán reportando precipitaciones en Chicago. (Crédito: Tyler LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP) / Tyler LaRiviere

Los aeropuertos de EE.UU. que están retrasando o cancelando vuelos por tormenta invernal

Según datos otorgados por FlightAware.com , son 5 aeropuertos que han registrando una mayor cantidad de retrasos y cancelaciones de vuelo durante este domingo 7 de diciembre, alcanzado cifras que superan los 7,400 viajes aplazados y más de 610 vuelos anulados, hasta el momento.

Aeropuerto Internacional O’Hare - Chicago: 1320 vuelos retrasados y 292 cancelados.

1320 vuelos retrasados y 292 cancelados. Aeropuerto Internacional Hartsfield - Jackson: 1292 vuelos retrasados y 153 cancelados.

1292 vuelos retrasados y 153 cancelados. Aeropuerto Internacional de Charlotte/Douglas - Carolina del Norte: 651 vuelos retrasados y 42 cancelados.

651 vuelos retrasados y 42 cancelados. Aeropuerto Nacional Ronald Reagan - Washington: 283 vuelos retrasados y 29 cancelados.

283 vuelos retrasados y 29 cancelados. Aeropuerto Internacional de Detroit: 422 vuelos cancelados y 17 cancelados.

