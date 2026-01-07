En las últimas semanas, varios ríos atmosféricos muy intensos afectaron a California y Washington, provocando inundaciones en carreteras y dejando a varios conductores atrapados. En algunos casos, las consecuencias fueron fatales, con personas que perdieron la vida al intentar circular por vías cubiertas de agua. Las autoridades recuerdan que las inundaciones repentinas son extremadamente peligrosas.

En promedio, este tipo de eventos causa la muerte de más de 89 personas al año en Estados Unidos. La mayoría de las víctimas fallece dentro de sus vehículos al intentar cruzar caminos inundados.

Por ello, los equipos de emergencia repiten una advertencia clave: nunca se debe conducir por una carretera inundada. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pide respetar las barricadas y seguir el consejo “Da la vuelta, no te ahogues” (“Turn Around, Don’t Drown”), ya que el estado del camino bajo el agua suele ser desconocido y puede ocultar daños graves.

Las autoridades advierten que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurren cuando los conductores intentan cruzar caminos cubiertos de agua. (Foto: Freepik)

El NWS también recomienda no acampar ni estacionar vehículos cerca de ríos, arroyos o cauces secos, porque el nivel del agua puede subir con rapidez durante lluvias intensas.

Si una persona se encuentra en una zona inundada, la recomendación es abandonar el vehículo y buscar terreno más alto siempre que sea posible.

El riesgo es mayor de lo que parece: apenas 15 centímetros de agua pueden alcanzar la parte inferior de la mayoría de los autos y provocar pérdida de control o que el motor se apague. Con 30 centímetros, un vehículo puede empezar a flotar y con 60 centímetros de agua en movimiento, incluso camionetas y SUV pueden ser arrastradas.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda respetar barricadas y seguir el mensaje “Da la vuelta, no te ahogues”. (Foto: DAVID MCNEW / AFP)

Si no hay alternativa y se debe conducir por agua profunda, las autoridades aconsejan extrema precaución: intentar estimar la profundidad, avanzar despacio y de forma constante, evitar zonas con cables eléctricos caídos, no usar el teléfono y estar atento a objetos grandes que puedan desplazarse con la corriente y golpear el vehículo.

Si el motor se apaga en el agua, se recomienda intentar reiniciarlo para salir del peligro, y si no es posible abandonar el auto con seguridad, llamar al 911 o pedir ayuda a personas cercanas.

Una vez superada la zona inundada, es importante probar los frenos a baja velocidad en un tramo seguro y tratar de secarlos presionando suavemente el pedal mientras se avanza.

Con pocos centímetros de agua, un vehículo puede perder el control o ser arrastrado por la corriente. (Foto: JOSH EDELSON / AFP)

Además, los expertos sugieren llevar el vehículo a revisión profesional, ya que el agua puede causar daños que no siempre son visibles de inmediato.

Lo último que se sabe sobre los ríos atmosféricos que afectan a California y Washington

Durante los primeros días de enero de 2026, California y Washington fueron azotados por una serie de ríos atmosféricos y tormentas invernales que provocaron inundaciones significativas.

Click2Houston informa que, en California, la combinación de lluvias torrenciales y “mareas reales” (king tides) generó inundaciones récord en el área de la Bahía de San Francisco y cierres de carreteras en condados como Marin y Sonoma. En el sur del estado, ciudades como San Diego también reportaron inundaciones que obligaron a evacuar refugios y realizar rescates acuáticos.

Por su parte, el Centro para Extremos Meteorológicos y Acuáticos del Oeste informa que, en el estado de Washington, la situación es crítica en la zona oeste, donde lluvias persistentes elevaron peligrosamente los niveles de ríos como el Skokomish.

Las autoridades emitieron alertas de inundación y advirtieron sobre el riesgo de deslizamientos de tierra debido a que el suelo está completamente saturado.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene vigilancias por inundaciones en varias regiones, aunque se espera que un sistema de alta presión traiga un patrón de clima más seco hacia mediados de enero.

