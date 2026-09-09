La Casa Blanca continúa con su ofensiva migratoria y ahora pone la mira en los conductores con licencias CDL. La administración de Donald Trump intensificó los controles sobre quienes operan vehículos comerciales en Estados Unidos y, como parte de esta estrategia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habilitó una nueva línea telefónica para que los ciudadanos puedan denunciar posibles casos de fraude relacionados con las licencias de conducir comerciales.

La nueva línea fue anunciada por la cuenta oficial de Instagram de la Casa Blanca y permitirá reportar sospechas de fraude en la obtención o utilización de estas licencias. La medida se produce mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Transporte (DOT) amplían las acciones para detectar a inmigrantes indocumentados y otros conductores que, según las autoridades, no deberían estar al frente de vehículos comerciales.

La publicación de la Casa Blanca sobre las nuevas medidas para reforzar el control de las licencias CDL en Estados Unidos. | Crédito: Instagram / whitehouse

ICE habilita número para denunciar fraude con licencias CDL

Las personas que quieran reportar un posible caso de fraude relacionado con una licencia CDL pueden comunicarse con ICE al 866-347-2423.

La administración sostiene que las denuncias ciudadanas pueden ayudar a las autoridades federales a identificar irregularidades en el proceso de obtención de licencias y detectar a conductores que representen un riesgo para la seguridad vial.

Agencia que habilitó la línea ICE, a través de HSI Motivo Denunciar posibles fraudes relacionados con licencias CDL Número telefónico 866-347-2423 Agencias involucradas DHS, ICE y DOT Objetivo Detectar conductores no calificados y prácticas fraudulentas Contexto Mayor fiscalización del transporte comercial en EE.UU.

¿Por qué Trump intensificó los controles sobre las licencias CDL?

El endurecimiento de los controles ocurre después de una serie de accidentes mortales en los que estuvieron involucrados conductores que, de acuerdo con el DHS, eran inmigrantes indocumentados y habían obtenido licencias CDL en distintos estados.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que demasiadas vidas estadounidenses han sido perdidas o afectadas debido a personas que, según el gobierno, no deberían haber recibido autorización para conducir vehículos comerciales.

Mullin señaló además que ICE y sus socios federales, incluido el Departamento de Transporte, intensificarán las acciones contra el fraude relacionado con las CDL.

ICE busca detectar irregularidades vinculadas con las licencias CDL. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué accidentes menciona el gobierno de Estados Unidos?

El DHS presentó varios casos para explicar las razones detrás de la nueva ofensiva federal.

En julio, Michael Bon, un inmigrante haitiano que, según el DHS, se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y había obtenido una CDL en Massachusetts, habría provocado un accidente con un camión que terminó con la muerte de un agente de la Policía Estatal de Pensilvania.

Otro caso ocurrió en Indiana. Según el DHS, Bekzhan Beishekeev, un inmigrante de Kirguistán que había recibido una licencia CDL de Pensilvania, invadió el carril contrario en febrero y provocó una colisión frontal que dejó cuatro personas muertas. ICE lo arrestó ese mismo mes.

En Oregón, el DHS señaló que Rajinder Kumar, un inmigrante de India, perdió el control de su vehículo y sufrió un accidente en noviembre de 2025 que causó la muerte de una pareja de recién casados. Las autoridades indicaron que Kumar había recibido una CDL en California y que ICE lo arrestó en abril de 2026.

Florida también aparece entre los casos citados por el gobierno. Según el DHS, Harjinder Singh, un inmigrante de India, realizó un giro ilegal en U con un tractocamión en agosto de 2025 y provocó un accidente en el que murieron tres personas. El departamento indicó que California le había otorgado una CDL.

¿Qué otras medidas tomó el gobierno contra los camioneros?

La nueva línea telefónica forma parte de una campaña federal más amplia para revisar las licencias comerciales y retirar de las carreteras a conductores que las autoridades consideran no aptos.

En agosto, el DHS informó que la segunda fase de Operation Highway Shield permitió retirar de las carreteras estadounidenses a más de 800 camioneros durante una operación de tres días. Entre ellos había 51 inmigrantes indocumentados, según el departamento.

Además, una operación realizada durante tres días en Oklahoma en octubre de 2025 terminó con el arresto de 120 inmigrantes indocumentados. De acuerdo con el DHS, 91 de ellos conducían vehículos comerciales utilizando licencias CDL.

Las autoridades federales también han puesto el foco en las escuelas de conducción comercial, con investigaciones sobre prácticas consideradas fraudulentas o ilegales.