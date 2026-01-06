Casarse suele verse como el paso más importante para consolidar una relación y planear un futuro juntos. Sin embargo, para muchas parejas en Estados Unidos donde uno de los cónyuges busca obtener la Green Card, el matrimonio por sí solo ya no garantiza el éxito de la solicitud. Los abogados de inmigración advierten que bajo el actual contexto de estricta supervisión por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), ciertos factores que antes pasaban desapercibidos ahora pueden complicar o incluso poner en riesgo la aprobación de la residencia legal. Por eso, comprender qué aspectos revisa la autoridad y cómo demostrar un matrimonio legítimo se ha vuelto más importante que nunca.

Por qué vivir juntos importa

La cohabitación siempre ha sido un elemento crucial para probar que un matrimonio es genuino. Kevin J. Stewart, abogado de inmigración, reveló a Newsweek que “aunque todas las solicitudes de Green Card enfrentan ahora un escrutinio más estricto, vivir juntos sigue siendo una de las pruebas principales de un matrimonio válido”. Si los cónyuges deben vivir separados por trabajo, estudios u otras razones, Stewart recomienda documentar detalladamente las causas para no generar dudas ante USCIS.

Las autoridades de EE.UU revisan cuidadosamente cada solicitud de Green Card. | Crédito: leekris / iStock / leekris

Brad Bernstein, abogado de Spar & Bernstein, lo resume con claridad: “Estar en una relación no te garantiza la Green Card. Vivir juntos te la consigue”. Las autoridades revisan factores como responsabilidades financieras compartidas, evidencia de vida en pareja y otros documentos que demuestren que el matrimonio no fue únicamente para beneficios migratorios.

Las parejas que presentan documentos inconsistentes o muestran señales de un matrimonio por conveniencia pueden enfrentar mayor escrutinio, retrasos o incluso la denegación de su solicitud. Otros factores que llaman la atención de USCIS incluyen diferencias de edad significativas, barreras lingüísticas, grandes diferencias culturales y matrimonios celebrados mientras el solicitante enfrenta un proceso de deportación.

Preparación y documentación

La clave para enfrentar estos desafíos es la preparación. Tener cuentas bancarias conjuntas, arrendamientos o hipotecas compartidas, fotos juntos y declaraciones juradas de amigos y familiares puede reforzar el caso y demostrar que la pareja mantiene una vida en común. Stewart también advierte sobre la detención de solicitantes durante entrevistas, especialmente si han tenido periodos fuera del estatus legal, aunque estos casos siguen siendo poco frecuentes.

Vivir juntos puede aumentar las probabilidades de éxito para una Green Card en EE.UU. | Crédito: Freepik

La actual administración ha endurecido las políticas migratorias, no solo para inmigrantes indocumentados, sino también para quienes buscan la residencia legal. Se han suspendido programas como la Lotería de Visas de Diversidad y se ha incrementado la investigación de fraudes, incluyendo visitas a domicilio y revisiones de redes sociales. Según USCIS, más de 29,000 casos fueron referidos por fraude, y aproximadamente 65% de las investigaciones confirmaron irregularidades.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!