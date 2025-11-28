La actividad sísmica es un fenómeno que suele causar mucha preocupación, especialmente cuando se dan grandes movimientos de tierra que afectan a las poblaciones cercanas. Pero, en ciertos lugares del mundo, los terremotos son tan frecuentes que las personas los consideran casi parte de la vida cotidiana. Es el caso de Alaska, un estado estadounidense conocido por su alta actividad sísmica, donde los temblores son una constante, tanto en magnitud como en frecuencia.

En la última semana, Alaska ha sido escenario de casi 500 terremotos, una cifra impresionante, pero no del todo sorprendente para los residentes y geólogos de la región. De hecho, este tipo de movimientos no son nuevos en esta parte del mundo. En esta nota, te contaré por qué Alaska es un lugar tan propenso a estos fenómenos y cómo la falla geológica que atraviesa este territorio se convierte en un factor clave para explicar la frecuencia de los sismos.

Alaska es un estado que destaca por su belleza, su clima frío y también por sus movimientos telúricos (Foto: AFP)

¿POR QUÉ ALASKA ES TAN SÍSMICA?

Alaska es un lugar particularmente vulnerable a los terremotos debido a su ubicación geológica. La zona se encuentra sobre una serie de placas tectónicas que están en constante movimiento, lo que provoca una gran cantidad de actividad sísmica. En términos simples, la tierra de Alaska es una especie de campo de batalla natural entre dos enormes placas: la del Pacífico y la de América del Norte.

Cuando estas placas se acercan, se acumula una tensión enorme, que eventualmente supera la capacidad de las rocas para mantenerse intactas. El resultado de esta presión acumulada es la liberación repentina de energía en forma de un terremoto. Este fenómeno ocurre con bastante frecuencia en la región, y es por eso que los habitantes de Alaska están acostumbrados a sentir sismos a lo largo del año. Algunos de estos temblores son tan leves que apenas se perciben, pero otros pueden llegar a tener una magnitud significativa.

500 TERREMOTOS EN UNA SEMANA

Aunque pueda parecer que casi 500 temblores en una semana es una cifra alarmante, en el contexto de Alaska no es algo fuera de lo común. El Centro de Terremotos de Alaska reportó que durante la última semana se produjeron varios temblores de diferentes magnitudes, siendo uno de los más fuertes el de magnitud 6.0, cerca de Susitna, a unos 48 kilómetros de Anchorage. Este tipo de sismos, aunque fuertes, no son excepcionales para el estado.

Ezgi Karasözen, experto en terremotos del centro, explicó que, en comparación con otros años, la sismicidad en Alaska ha sido menor este 2023. Así que, aunque la cifra pueda parecer alta, no representa una anomalía, sino que es parte de la actividad sísmica constante que caracteriza a la región. Es más, Karasözen afirmó que, en general, los terremotos en Alaska son una parte tan integral de la geografía local que las autoridades y residentes ya están acostumbrados a ellos.

LA FALLA GEOLÓGICA EN EL CORAZÓN DEL ESTADO

El movimiento de las placas tectónicas en Alaska es causado por una falla geológica conocida como la “zona de subducción”, donde la placa del Pacífico se desliza bajo la placa de América del Norte. Esta interacción genera tensiones profundas que, eventualmente, se liberan a través de los terremotos. Esta zona de subducción es una de las más activas del mundo, no solo por los sismos que produce, sino también por la posibilidad de generar tsunamis cuando los movimientos ocurren bajo el agua.

A lo largo de la historia, esta falla ha sido responsable de algunos de los terremotos más grandes que se han registrado en la región. Uno de los ejemplos más destacados fue el terremoto de magnitud 9.2 que ocurrió en 1964, el segundo más grande de la historia mundial. Los sismos actuales, aunque más pequeños en comparación, siguen siendo una manifestación de la enorme tensión acumulada en esta falla.

¿CÓMO AFECTA A LA VIDA COTIDIANA?

Vivir en Alaska con una alta actividad sísmica es una experiencia única. Para los residentes, los terremotos son algo relativamente común y forman parte de la vida diaria. La infraestructura del estado está diseñada para resistir estos movimientos telúricos, y la mayoría de las personas se han acostumbrado a los temblores ligeros que se sienten de vez en cuando. Sin embargo, los terremotos más grandes, como los de magnitud 6.0 o mayores, sí pueden causar cierta alarma, aunque afortunadamente, en las últimas semanas no se han reportado daños graves ni víctimas.

El 23 de noviembre, por ejemplo, un temblor significativo fue sentido en pleno Día de Acción de Gracias, pero a pesar de la magnitud del evento, no hubo consecuencias graves. Los geólogos apuntan a que la sismicidad de Alaska es algo que se debe monitorear constantemente, ya que, aunque no siempre sean destructivos, estos terremotos pueden generar cambios importantes en el terreno y afectar a las comunidades.

PREPARACIÓN ANTE LOS CONSTANTES SISMOS

Alaska ha desarrollado una infraestructura y protocolos de respuesta a los terremotos que son un modelo a seguir. Los residentes están acostumbrados a los temblores y saben qué hacer cuando se sienten. Además, el estado cuenta con un sistema de alerta temprana que avisa a la población de los sismos de gran magnitud, lo que permite a las autoridades locales tomar medidas preventivas, como evacuaciones, en caso de que sea necesario.

Este sistema, que forma parte de un enfoque integral hacia la gestión de desastres naturales, ha demostrado ser muy eficaz. Gracias a él, muchas de las personas que han vivido en Alaska durante años se sienten relativamente seguras, ya que saben que la probabilidad de un terremoto fuerte es alta, pero también cuentan con la preparación adecuada para enfrentar cualquier eventualidad.

EL LEGADO SÍSMICO DE ALASKA

Aunque los terremotos en Alaska suelen ser parte de la vida cotidiana, la memoria colectiva del estado está marcada por eventos sísmicos históricos que dejaron una huella profunda. Uno de los más importantes fue el terremoto de 1964, que, con su magnitud 9.2, sigue siendo el más fuerte que se haya registrado en Estados Unidos. Ese evento no solo cambió el paisaje de Alaska, sino que también dejó una enseñanza vital sobre la necesidad de estar siempre preparados ante el riesgo sísmico.

Hoy en día, en la región sur de Alaska, particularmente en Anchorage, la actividad sísmica sigue siendo un recordatorio constante de la poderosa fuerza que yace debajo de la superficie terrestre. La conmemoración de los terremotos significativos, como el de 1987, nos recuerda que, a pesar de los avances en la tecnología y la investigación sísmica, la naturaleza sigue siendo impredecible.

EL FUTURO DE ALASKA Y EL ESTUDIO DE LOS SISMOS

Alaska sigue siendo uno de los lugares más importantes para el estudio de los terremotos. Los científicos de todo el mundo observan con atención la actividad sísmica en esta región para entender mejor cómo se comportan las placas tectónicas y cómo pueden predecir con mayor precisión los movimientos de la tierra. Gracias a estos estudios, se ha avanzado significativamente en la predicción de terremotos y la mitigación de sus efectos.

Alaska continúa siendo un referente en la investigación sísmica global. Cada temblor, por pequeño que sea, proporciona información valiosa que puede ser utilizada para mejorar la seguridad de las personas en otras zonas sísmicamente activas del mundo. La actividad sísmica, aunque inquietante, también es una fuente de conocimiento que, con el tiempo, puede ayudarnos a entender mejor los procesos geológicos que dan forma a nuestro planeta.

