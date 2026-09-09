Un caso que permaneció sin respuesta durante casi 49 años dio un giro inesperado después de que las autoridades identificaran unos restos humanos encontrados en Carolina del Norte como los de Cindy Marcell Blizzard, una adolescente de 15 años que había desaparecido de Maryland en la primavera de 1977. El hallazgo de sus restos se produjo más de seis meses después de que se reportara su desaparición.

La investigación apunta ahora a un posible crimen. Según las autoridades, la forma exacta en que murió Blizzard todavía no ha podido determinarse, pero el caso está siendo tratado como un homicidio debido a las circunstancias en las que fueron encontrados sus restos.

Los restos aparecieron en Carolina del Norte

Los restos óseos y prendas de vestir fueron encontrados el 29 de diciembre de 1977 en una zona boscosa cercana a una planta de Firestone dedicada a la fabricación de neumáticos.

El lugar estaba en el condado de Wilson, aproximadamente a cinco horas de distancia del hogar de Blizzard en Maryland.

En aquel momento, un médico forense calculó que los restos probablemente habían permanecido en el lugar entre seis meses y dos años. Asimismo, se determinó que correspondían a una mujer blanca de entre 16 y 23 años, datos que durante décadas no permitieron establecer su verdadera identidad.

Una nueva investigación genética permitió relacionar los restos con familiares potenciales de la joven. (Foto: North Carolina State Bureau of Investigation﻿ / Facebook)

El caso permaneció sin respuestas durante décadas

Con el paso de los años, los investigadores intentaron encontrar una coincidencia mediante los registros disponibles; sin embargo, las limitaciones de la tecnología forense de aquella época impidieron confirmar quién era la joven.

“Durante años, los investigadores compararon los registros dentales con los casos de personas desaparecidas sin encontrar una coincidencia”, señaló la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (SBI).

La investigación fue reabierta en 2010 por un antropólogo estatal, quien envió los restos a análisis de ADN y comparó los resultados con bases de datos federales.

Aun así, el expediente no avanzó de manera significativa hasta 2024, cuando el equipo de investigación de casos fríos del SBI volvió a examinarlo con herramientas forenses que no existían cuando ocurrió la desaparición.

Una nueva pista genética permitió identificarla

Cuando el caso pudo someterse a pruebas avanzadas de ADN, los científicos forenses lograron extraer material genético preservado a partir de una muestra ósea. Ese perfil permitió recurrir a nuevas técnicas de investigación genealógica para buscar posibles vínculos familiares.

“El servicio de genealogía utilizó el perfil para rastrear posibles familiares, lo que llevó a los investigadores hacia una niña de 15 años que había huido de Monkton, Maryland, en la primavera de 1977”, informó el SBI.

La pista permitió finalmente establecer que los restos correspondían a Cindy Marcell Blizzard.

La investigación por su muerte continúa

La identificación fue posible con la colaboración del grupo de Investigación y Asistencia Operativa del NCIC del FBI, la Unidad de Homicidios de la Policía Estatal de Maryland y la Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía de Raleigh; no obstante, conocer la identidad de Blizzard no significa que el caso haya llegado a su fin.

Los investigadores todavía intentan determinar qué ocurrió con la adolescente y cómo murió. Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación y continúan buscando respuestas sobre las circunstancias que rodearon su desaparición y el hallazgo de sus restos casi medio siglo atrás.