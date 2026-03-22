Un meteorito de apenas un metro de largo, similar al tamaño de un bate de béisbol, se desprendió de un objeto más grande que cruzó el cielo sobre Houston el sábado, provocando la caída de fragmentos en distintas zonas de la ciudad. Uno de esos restos impactó directamente contra la vivienda de una mujer, perforando el techo.

El fenómeno comenzó cuando una bola de fuego atravesó la atmósfera a unos 56,000 km/h. Según confirmó la NASA, el fragmento principal se separó a unos 47 kilómetros de altura sobre Bammel, Texas, generando una onda de presión que provocó fuertes estruendos que fueron escuchados por varios residentes.

Tras la explosión, múltiples fragmentos del meteorito cayeron en distintas áreas entre los vecindarios de Willowbrook y Northgate Crossing, separados por unos 32 kilómetros.

Según confirmó la NASA, el fragmento principal se separó a unos 47 kilómetros de altura sobre Bammel, Texas. (Foto: @NasaSpaceAlerts / X)

La situación generó confusión entre los habitantes, quienes pensaron que se trataba de una explosión, lo que llevó incluso a la movilización del departamento de bomberos sin que encontraran señales de daños.

Testigos que transitaban por la carretera ese día aseguraron haber visto un destello verde en el cielo, seguido de humo oscuro y un fuerte ruido. En ese momento, las autoridades solo pudieron atribuir el evento a un “posible meteorito”.

Uno de los fragmentos más grandes, del tamaño de una pelota de fútbol americano, atravesó el techo de una casa en Ponderosa Forest. La propietaria, Sherrie James, encontró una “roca inusual” cerca de un agujero que cruzaba el techo y el suelo de su vivienda.

Uno de los fragmentos más grandes, del tamaño de una pelota de fútbol americano, atravesó el techo de una casa en Ponderosa Forest. (Foto: FOX 26)

Dado que no había obras ni árboles cercanos que explicaran el daño, los bomberos indicaron que el objeto probablemente era parte del meteorito observado. (Foto: FOX 26)

Dado que no había obras ni árboles cercanos que explicaran el daño, los bomberos indicaron a FOX 26 que el objeto probablemente era parte del meteorito observado.

La Sociedad Americana de Meteoros recibió más de 100 reportes del evento, que luego fue confirmado por la NASA. Este suceso ocurre apenas días después de otro meteorito que explotó sobre Ohio, generando un estruendo audible incluso en Nueva York.

¿Representa un peligro el impacto de un meteorito? Lo que dice la ciencia

Si un meteorito cae en la Tierra puede ser peligroso, pero la mayoría de las veces no lo es. Según La Voz de Galicia, la razón es que casi todos los objetos que llegan desde el espacio se desintegran al entrar en la atmósfera debido al calor y la fricción, por lo que solo pequeños fragmentos logran llegar al suelo.

Cuando un meteorito pequeño cae a la superficie, normalmente solo provoca un pequeño cráter o daños muy limitados y en muchos casos ocurre en el mar o en zonas deshabitadas; sin embargo, si el objeto es grande (de varios metros o más) podría generar una fuerte explosión o daños en una región, como ha ocurrido en algunos eventos registrados por científicos.

En general, los impactos peligrosos son extremadamente raros y agencias espaciales como la NASA y otras organizaciones monitorean constantemente los objetos cercanos a la Tierra para detectar cualquier posible amenaza con anticipación.

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