El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) emitió una advertencia dirigida a los pasajeros frecuentes inscritos en el programa Global Entry, recordándoles que ciertos descuidos y violaciones pueden provocar la pérdida de sus beneficios.

Este sistema, que agiliza el ingreso al país y otorga acceso a TSA PreCheck, es válido por cinco años y tiene un costo de $100, lo que lo convierte en una herramienta muy valorada por quienes realizan viajes internacionales de forma regular.

Atención a las fechas de vencimiento

Uno de los errores más comunes es permitir que la membresía expire. Global Entry caduca en la fecha de cumpleaños del titular, la cual aparece en la tarjeta y en el apartado “Membresías del programa” de la cuenta Trusted Traveler.

Según explicó Pete Acosta, director del programa Trusted Traveler de CBP, la agencia envía avisos de renovación seis meses y noventa días antes de la fecha límite al correo electrónico registrado, aunque en el pasado se presentaron problemas con dichas notificaciones. Renovar antes de la expiración extiende la validez por un año adicional mientras se procesa la solicitud.

El CBP recuerda que un historial limpio y el cumplimiento estricto de normas son esenciales para conservar el Global Entry. | Crédito: X @CBP

Declarar todo para evitar sanciones

CBP enfatiza que la omisión en declarar ciertos productos puede derivar en la pérdida de Global Entry. Entre los casos recientes, un viajero casi pierde sus privilegios por ingresar fruta sin declararla, mientras que el periodista de viajes Ramsey Qubein sí los perdió por llevar una manzana no declarada.

La agencia también citó ejemplos más graves: en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, una viajera con Global Entry fue detenida por no declarar diamantes Cartier; y en Fort Lauderdale, un pasajero inscrito en el programa intentó introducir 5 gramos de MDMA (éxtasis).

El CBP recuerda que se deben declarar siempre frutas, verduras, carnes, productos lácteos, plantas, insectos, así como el contacto con ganado o visitas a granjas en el extranjero.

Historial limpio, requisito indispensable

Además de cumplir con las normas de aduanas, los miembros deben mantener un historial libre de antecedentes penales. Cualquier condena puede significar la revocación inmediata de la membresía.

Quienes pierdan el beneficio pueden solicitar una revisión a través de la Oficina del Ombudsman de CBP, aunque la recuperación del estatus no está garantizada.

Según el CBP, la membresía de Global Entry expira cada cinco años y su vigencia puede extenderse si se renueva antes. | Crédito: X @CBP

¿Qué necesito para aplicar al Global Entry?

Para aplicar al Global Entry necesitas cumplir con ciertos requisitos y seguir un proceso de inscripción establecido por el CBP. En general, se requiere:

Ser ciudadano estadounidense, residente permanente legal o ciudadano de un país con convenio con EE. UU.

o ciudadano de un país con convenio con EE. UU. No tener antecedentes penales ni infracciones aduaneras o migratorias.

ni infracciones aduaneras o migratorias. Crear una cuenta en el sistema Trusted Traveler Programs (TTP) del CBP.

en el sistema Trusted Traveler Programs (TTP) del CBP. Completar la solicitud en línea y pagar la tarifa no reembolsable de $100.

y pagar la tarifa no reembolsable de $100. Pasar una revisión de antecedentes y asistir a una entrevista presencial en un centro de inscripción, donde se toman huellas y fotografía.

y asistir a una entrevista presencial en un centro de inscripción, donde se toman huellas y fotografía. Presentar pasaporte válido y, si aplica, tarjeta de residencia permanente.

