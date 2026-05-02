La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advirtió sobre un incremento significativo en el tráfico fronterizo este fin de semana debido a los esperados conciertos de BTS en El Paso, Texas. Las autoridades anticipan largas filas en los cruces internacionales, por lo que recomiendan tomar precauciones para evitar retrasos innecesarios.

Desde la oficina de campo de El Paso, CBP recordó a los viajeros que, con motivo de los conciertos programados el 02 y 03 de mayo en el Sun Bowl Stadium, el flujo de personas será mucho mayor de lo habitual.

“Para garantizar un cruce eficiente y seguro, tenga listos sus documentos de viaje y declare todos los artículos ante los oficiales”, indicaron en un comunicado.

Además, en un video difundido por la oficina local se insiste en un mensaje claro para los asistentes: “Prepárate para el concierto, prepárate para viajar”. Es decir, no solo debes prepararte para el show, sino también para el cruce fronterizo.

BTS moviliza a miles de fans y CBP anticipa demoras en los cruces. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cómo evitar demoras en la frontera de Texas?

CBP recomienda seguir estas claves básicas:

Tener documentos listos y vigentes

Declarar todos los artículos que lleves

que lleves Planificar tu viaje con anticipación

con anticipación Considerar tiempos de espera más largos de lo normal

La idea es simple: mientras más preparado estés, más rápido será el proceso.

Todo lo que debes saber para el concierto de BTS

El fenómeno global del K-pop llega con un evento altamente organizado. Estas son las indicaciones oficiales para asistir sin contratiempos:

🕒 Horarios clave

Inicio del concierto: 8:00 p.m. (puntual)

Apertura de puertas: 5:30 p.m.

Acceso VIP: desde las 4:00 p.m.

Las autoridades recomiendan llegar con suficiente anticipación para evitar aglomeraciones.

🎒 Política de bolsas: estricta y sin excepciones

Solo se permitirá el ingreso con:

Bolsas transparentes (plástico, vinil o PVC) de hasta 12 x 6 x 12 pulgadas

Bolsas tipo “freezer” de un galón

Bolsos pequeños tipo clutch (del tamaño de una mano)

Cualquier otro tipo de bolso será rechazado en el ingreso.

CBP recomienda prepararse ante el alto flujo por BTS este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

🎟️ Boletos y acceso

No hay entrada general: todos los asientos están asignados

El acceso será por secciones específicas

Habrá Wi-Fi temporal (Ticket Download Network) para descargar entradas, pero se desconectará automáticamente tras cinco minutos

🚗 Estacionamiento y transporte

El estacionamiento costará hasta 40 dólares en zonas cercanas

en zonas cercanas Los lotes más alejados tendrán precios más bajos

El Paso Streetcar ofrecerá viajes gratuitos

Sun Metro tendrá tarifas económicas

🏥 Servicios para los asistentes

El evento contará con:

Estaciones médicas

Puntos de hidratación gratuita

Áreas de enfriamiento

Personal de apoyo y orientación

⚠️ Advertencia de seguridad: conciertos de BTS en Texas

Las autoridades han sido claras: no está permitido subir a las montañas cercanas al estadio. Quienes ingresen a zonas restringidas podrían recibir multas por invasión de propiedad.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!