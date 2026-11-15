Si tienes planificado un viaje durante el Día de Acción de Gracias del 2026 , es necesario que verifiques tu papeles antes de salir de casa. Sucede que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) reveló cuál es la documentación válida si pretendes cruzar la frontera para evitar contratiempos. En esta nota, te revelaré todos los detalles que necesitas tener en cuenta.

Para el presente año, Thanksgiving Day se celebrará el próximo jueves 26 de noviembre. En días previos a esta fecha, cientas de familias aprovecharán para realizar viajes nacionales e internacionales.

Previos al Día de Acción de Gracias, cientas de familias aprovecharán en realizar viajes para disfrutar dicho feriado. (Crédito: AFP) / JUSTIN SULLIVAN

Qué documentos necesitan los ciudadanos estadounidenses para cruzar la frontera de EE. UU.

Según el propio portal del CBP , los ciudadanos estadounidenses que ingresan hacia el país por vía terrestre o marítima deberán presentar un documento de viaje válido que cumpla con lo señalado por la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI, por sus siglas en inglés). Entonces, está permitido lo siguiente:

Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte estadounidense.

Licencia de conducir mejorada.

Tarjeta Tribal Mejorada (ETC, por sus siglas en inglés).

Tarjetas de viajero de confianza (Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST).

Órdenes militares estadounidenses (PCS) con identificación militar válida.

Credencial de Marinero Mercante de EE. UU. con carta de viaje oficial.

Respecto a los niños con ciudadanía estadounidense menores de 15 años que llegan desde Canadá o México, pueden presentar certificado de nacimiento (original o copia) emitido por el Departamento de Registros Vitales del estado donde nació, un Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero o Certificación de Naturalización .

El pasaporte de EE. UU. es un documento válido para cruzar la frontera de EE. UU. (Crédito: Imagen genera por IA / Gemini)

Qué deben presentar los viajeros extranjeros para cruzar la frontera de EE. UU.

Si pretendes ingresar a EE. UU. durante la semana de Thanksgiving por vía terrestre, la CBP anuncia que se debe presentar el I-94, un formulario que registra la entrada y salida del territorio estadounidense.

Actualmente, no es necesario rellenarlo en un papel, pero tienes que solicitarlo con anticipación. Para ello, puedes obtener el formulario en línea o mediante la aplicación CBP Link, que está disponible en App Store y Google Play.

Los ciudadanos de los países afiliados al Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) que entren por tierra a EE. UU. necesitan tener aprobada la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés).

Siguiendo estas pautas señaladas, estás dando un paso importante para ingresar hacia EE. UU. mediante la frontera. Eso sí, recuerda que las autoridades de la CBP pueden realizar inspecciones de los artículos que estás llevando.