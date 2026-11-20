Si sueles cruzar los puentes fronterizos de El Paso en bicicleta o scooter, hay un cambio que debes conocer antes de tu próximo viaje. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció, el 16 de noviembre de 2026, nuevas disposiciones para quienes ingresan al país con estos medios de transporte. A continuación, te explicamos en qué consisten, a quiénes se aplican y por qué se implementaron.

Los carriles vehiculares dejan de ser una opción para estos usuarios en los cruces de El Paso (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

CBP CAMBIA LAS REGLAS EN LOS PUENTES DE EL PASO

Las nuevas reglas de CBP de Estados Unidos establecen lo siguiente:

No utilizar los carriles destinados a automóviles para entrar a Estados Unidos.

Dirigirse al área de procesamiento peatonal.

Bajarse de la bicicleta o scooter antes de avanzar por los carriles peatonales y continuar a pie con el dispositivo durante la revisión.

¿A qué medios de transporte se aplica?

La disposición incluye:

Bicicletas convencionales.

Bicicletas eléctricas.

Scooters convencionales.

Scooters eléctricos.

Otros dispositivos pequeños de transporte personal impulsados por fuerza humana o motores eléctricos, que no utilicen gasolina.

“La CBP ha implementado nuevas medidas y procedimientos de seguridad para el uso de bicicletas, bicicletas eléctricas, patinetes, patinetes eléctricos y otros dispositivos de transporte personal. Estos vehículos pequeños, ya sean de propulsión humana o eléctrica, deberán circular por los carriles peatonales en los puntos de entrada. Los usuarios deberán bajarse del vehículo antes de cruzar los carriles peatonales”, señala la oficina en su comunicado de prensa.

¿Por qué se implementó y qué recomienda CBP?

CBP presentó el cambio como una medida de seguridad para que los usuarios de estos dispositivos sean inspeccionados y procesados en las áreas peatonales. La agencia confirmó que podrán seguir entrando con sus bicicletas y scooters por esas instalaciones.

También recomendó planificar el cruce con anticipación, considerar tiempo adicional y familiarizarse con el nuevo procedimiento antes de llegar al puerto de entrada.

Cabe precisar que el anuncio se refiere al ingreso a Estados Unidos por los puertos de entrada de El Paso, no como una prohibición nacional para todos los cruces fronterizos ni como una regla sobre el ingreso a México.