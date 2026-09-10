Las personas que tengan previsto cruzar la frontera entre Estados Unidos y México deberán tomar precauciones este viernes 11 de septiembre, debido a una interrupción temporal del tránsito vehicular en uno de los puentes fronterizos de Texas. La medida afectará tanto a quienes se dirijan hacia el norte como a quienes viajen hacia el sur, por lo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recomienda considerar el horario antes de planificar el cruce. El cierre estará relacionado con una ceremonia conmemorativa por el 9/11 y tendrá una duración limitada durante la mañana.

La información fue difundida por la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de U.S. Customs and Border Protection (CBP) en el puerto de entrada de Eagle Pass, mediante un comunicado de prensa local. La agencia informó que realizará la ceremonia anual de conmemoración por el 25.º aniversario en memoria de las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

¿A qué hora cerrará CBP el puente fronterizo de Texas?

De acuerdo con CBP, el Camino Real Bridge, en Eagle Pass, Texas, tendrá una interrupción temporal del tránsito vehicular y comercial el viernes 11 de septiembre.

El cierre comenzará a las 7:15 a.m. y afectará el tráfico en ambas direcciones. Según la agencia, se espera que la circulación vuelva a la normalidad aproximadamente a las 8:00 a.m.

Por ello, CBP recomienda a los viajeros que tengan previsto utilizar este cruce fronterizo que realicen sus planes para atravesarlo antes de las 7:15 a.m.

Puente afectado Camino Real Bridge Ubicación Eagle Pass, Texas Fecha Viernes 11 de septiembre Inicio del cierre 7:15 a.m. Tránsito afectado Vehicular y comercial, en ambos sentidos Reanudación estimada Aproximadamente 8:00 a.m. Motivo Ceremonia de conmemoración del 9/11

¿Qué puente fronterizo pueden utilizar como alternativa?

Los viajeros que necesiten cruzar durante ese periodo podrán considerar como alternativa el Eagle Pass International Bridge. CBP informó que este puente abrirá a las 7:00 a.m. del viernes 11 de septiembre para atender al público viajero.

La recomendación es tener en cuenta esta alternativa para evitar esperar hasta que termine la ceremonia en el Camino Real Bridge.

CBP realizará en Texas una ceremonia para conmemorar el 25.º aniversario del 9/11. | Crédito: Instagram @dfolaredo

¿Qué recomienda CBP a quienes cruzarán la frontera?

Además de considerar los horarios y las rutas alternativas, CBP recordó a los viajeros la importancia de contar con documentos de viaje equipados con identificación por radiofrecuencia (RFID) y tenerlos disponibles cuando ingresen a Estados Unidos mediante los carriles designados como Ready Lanes.

La agencia también aconsejó consultar los tiempos de espera fronterizos antes de decidir qué puente utilizar. Estos datos se actualizan cada hora y permiten a los viajeros tomar una decisión con información más reciente.

CBP indicó que los tiempos de espera pueden consultarse mediante su plataforma Border Wait Times y a través de su aplicación para teléfonos inteligentes disponible en las tiendas de Apple y Google.

CBP honrará en Texas a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001. | Crédito: Instagram @dfolaredo

¿Qué pasará con el tránsito después de la ceremonia?

CBP espera reanudar el tránsito vehicular y comercial en el Camino Real Bridge aproximadamente a las 8:00 a.m. del 11 de septiembre. El horario es estimado, por lo que los viajeros deberían considerar posibles variaciones antes de dirigirse al cruce.

La interrupción corresponde a una actividad conmemorativa por el 9/11 y no a un cierre permanente del puente fronterizo.