La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció nuevas jornadas de entrevistas para el programa Global Entry en el sur de Florida, una iniciativa que busca facilitar el acceso al Programa de Viajero de Confianza para personas que ya cuentan con aprobación condicional. Los eventos se desarrollarán entre finales de julio y principios de agosto en distintas ciudades del estado, con más turnos disponibles para completar el proceso de admisión.

La agencia federal informó que estas jornadas permitirán a los solicitantes realizar la entrevista presencial cerca de sus comunidades, evitando desplazamientos más largos hacia los centros permanentes de inscripción. Las citas estarán disponibles únicamente para quienes hayan recibido previamente la aprobación condicional de su solicitud.

¿Quiénes pueden completar la entrevista de Global Entry?

La CBP confirmó mediante un comunicado que los eventos temporales están dirigidos exclusivamente a viajeros que ya fueron aprobados de forma condicional dentro del Programa de Viajero de Confianza.

"Global Entry es una de las mejores maneras para que los viajeros de confianza ahorren tiempo al regresar a Estados Unidos“, afirmó Daniel Alonso, director de Operaciones de Campo de la CBP en Miami y Tampa.

El funcionario destacó que acercar las entrevistas a diferentes comunidades facilita el acceso al programa para los viajeros elegibles, al tiempo que fortalece la seguridad fronteriza y mejora la experiencia de ingreso al país.

La CBP anunció nuevas entrevistas para Global Entry en distintas ciudades del sur de Florida. | Crédito: EFE

Fechas y lugares de las jornadas de Global Entry en Florida

La CBP confirmó que las entrevistas especiales se realizarán en las siguientes sedes:

Fecha Lugar Horario 23 de julio Biblioteca Percy White de Deerfield Beach (837 E. Hillsboro Blvd.) 12:00 p.m. a 6:40 p.m. 28 de julio Biblioteca y Centro Cultural de Pompano Beach (50 W. Atlantic Blvd.) 10:20 a.m. a 6:40 p.m. 29 de julio Biblioteca de Hollywood (2600 Hollywood Blvd.) 10:20 a.m. a 6:40 p.m. 4 de agosto Biblioteca de Hallandale Beach (300 S. Federal Highway) 12:00 p.m. a 6:40 p.m. 8 y 9 de agosto Centro de Inscripción de Fort Lauderdale (1800 Eller Drive, Vestíbulo Principal) 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La agencia recordó que los espacios están reservados únicamente para personas con aprobación condicional. Quienes aún no hayan iniciado el trámite deberán presentar primero su solicitud a través del portal del Programa de Viajero de Confianza de la CBP y esperar la autorización antes de programar una entrevista.

¿Qué es Global Entry y cuánto cuesta?

Global Entry es un programa administrado por la CBP que agiliza el ingreso a Estados Unidos para viajeros preaprobados y considerados de bajo riesgo. Sus miembros pueden utilizar líneas de procesamiento acelerado al llegar al país, reduciendo significativamente los tiempos de espera en los controles migratorios.

La inscripción tiene un costo de 120 dólares y la membresía es válida por cinco años. Además, los menores de 18 años pueden quedar exentos del pago cuando uno de sus padres o tutor legal ya pertenece, o también solicita, los programas Global Entry, NEXUS o SENTRI.

Todos los solicitantes deben superar una revisión de antecedentes antes de ser aceptados.

Viajeros con aprobación condicional podrán completar su entrevista de Global Entry durante los nuevos eventos organizados por la CBP. | Crédito: AFP

Beneficios del programa Global Entry

Además de agilizar el ingreso a Estados Unidos por vía aérea, algunos miembros pueden utilizar la tarjeta de Global Entry en determinados cruces terrestres y puertos marítimos, conforme a las normas de los programas SENTRI y NEXUS.

La CBP recomienda este programa especialmente para quienes viajan con frecuencia por turismo o negocios. En cambio, para las personas que realizan pocos viajes internacionales, la agencia sugiere considerar alternativas como TSA PreCheck o la aplicación gratuita Mobile Passport Control, que también ayudan a reducir los tiempos de espera en los controles migratorios.

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