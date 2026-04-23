Cruzar la frontera hacia Estados Unidos será un proceso más sencillo gracias a una nueva iniciativa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) . Con la finalidad de reducir los tiempos de espera y agilizar los procesos de revisión, la agencia ha diseñado un mecanismo que pretende facilitar el paso de ciudadanos al país bajo cierto requisitos. Si tienes las dudas de cuándo iniciará, cómo funcionará y quiénes serán beneficiados, te revelaré todos los detalles esenciales en esta nota.

Recientemente, el CBP anunció la expansión del Control Móvil de Pasaportes (MPC, por sus siglas en inglés) en los cruces fronterizos terrestres peatonales en el estado de Washington.

Esta herramienta se integra a un plan estratégico diseñado para optimizar la experiencia de los viajeros mediante la implementación de los recursos tecnológicos ; se trata de una avance que el director ejecutivo de Programar de Admisibilidad y Pasajeros, Matthew S. Davies, calificó como un paso significativo.

La ventaja principal de este sistema es que los viajeros podrán cargar los datos de su pasaporte y los detalles del viejo en su teléfono móvil, lo que agiliza significativamente el trámite al llegar al punto de control fronterizo.

Esta tecnología permitirá que los procesos de revisión en los puntos fronterizos sean más rápidos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuándo iniciará el Control Móvil de Pasaportes en EE.UU. y dónde se aplicará.

Esta iniciativa tecnológica ya está disponible desde el 20 de abril del 2026, la cual funciona en cuatro puntos fronterizos entre Estados Unidos y Canadá que son los siguientes:

Blaine Peace Arch.

Blaine Pacific Highwa.

Lynden-Aldergrove.

Sumas.

Quiénes pueden usar el Control Móvil de Pasaporte en los puntos fronterizos

Es importante mencionarte que la aplicación móvil MPC no está habilitada para la totalidad de los viajeros; su uso está permitido para un amplio sector de la población que transita frecuentemente por los puntos fronterizos que te indiqué. Entonces, los beneficiados serían los siguientes grupos:

Ciudadanos estadounidenses.

Residentes permanentes legales de EE.UU.

Visitantes canadienses con visa B1/B2.

Viajeros que retornan a EE.UU. bajo el Programa de Exención de Visa.

La persona con Green Card podrá acceder a este beneficio en los puntos fronterizos. (Crédito: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Se estima que esta modalidad alcanzará 60 ubicaciones tras incorporar los cruces fronterizos terrestres peatonales; la red integrará 35 aeropuertos internacionales del país, 14 sitios de inspección previa, 4 puertos marítimos y 4 nuevos puntos de acceso peatonal mencionados.

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