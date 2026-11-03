La promesa de recibir un incentivo económico por abandonar voluntariamente Estados Unidos está siendo aprovechada por personas que buscan estafar a los inmigrantes. Las alertas apuntan a engaños relacionados con CBP Home, la aplicación impulsada por el gobierno de Donald Trump como parte de su estrategia migratoria. A través de correos electrónicos y contactos fraudulentos, los responsables ofrecen supuesta ayuda para acceder al dinero del programa, pero en realidad intentan conseguir información privada y, en algunos casos, cobrar por servicios inexistentes.

Cómo funciona el programa CBP Home y dónde aparecen los engaños

La plataforma permite que los extranjeros que permanecen en Estados Unidos sin autorización comuniquen su intención de salir voluntariamente del territorio. Esta iniciativa forma parte del denominado Proyecto Vuelta a Casa, conocido también en inglés como ‘Project Homecoming’, mediante el cual el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofrece cubrir los gastos del viaje de regreso, perdonar determinadas multas pendientes por presencia ilegal y entregar un incentivo de $3,000 a quienes cumplan las condiciones del programa.

Sin embargo, las autoridades y organizaciones advierten que terceros están utilizando esta oferta para contactar a inmigrantes y convencerlos de entregar sus datos personales bajo la falsa promesa de facilitar el pago.

La abogada especializada en inmigración Lorena Hernández contó a N+Univision que ha recibido reclamos de aproximadamente una docena de familias que habrían sido perjudicadas por estos engaños. La especialista recomendó investigar cuidadosamente a cualquier persona que ofrezca asesoramiento y evitar a quienes aseguren que pueden garantizar el depósito del bono a cambio de dinero o información privada.

“El riesgo no se limita a perder dinero. El hecho de entregar documentos de identidad, números telefónicos, información bancaria o credenciales personales puede facilitar también la suplantación de identidad y otros fraudes”, advirtió la abogada.

Los delincuentes envían correos electrónicos y crean perfiles falsos para ofrecer ayuda con el cobro del incentivo de $3,000 a cambio de información personal o dinero. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Una de las modalidades identificadas consiste en enviar mensajes electrónicos que aparentan estar relacionados con el programa gubernamental. Hernández explicó que algunos afectados recibieron comunicaciones desde direcciones como dl-stipend@cbp-home.com, por lo que insistió en revisar cuidadosamente quién envía estos mensajes.

“Hemos visto que recibían el correo de direcciones como: dl-stipend@cbp-home.com Es muy importante detenernos a mirar la dirección, las instancias oficiales suelen tener el dominio .gov”, recordó la abogada.

El propio DHS también advierte que sus representantes nunca pedirán números de cuentas bancarias para transferencias, contraseñas, números del Seguro Social ni el nombre de soltera de la madre de los participantes. Además, aclara que no es obligatorio tener una cuenta bancaria para recibir el incentivo.

También suplantan a abogados de inmigración en redes sociales

El problema no se limita a los mensajes vinculados con CBP Home. Una investigación de Factchequeado, publicada en octubre de 2026, identificó 51 perfiles en TikTok, Facebook e Instagram que utilizaban inteligencia artificial para hacerse pasar por abogados reales y promocionar supuestos servicios migratorios.

Estas cuentas manipulaban videos de profesionales, difundían números telefónicos falsos y trasladaban las conversaciones a WhatsApp. En algunos casos, los responsables solicitaban fotografías de documentos migratorios y pagos mediante aplicaciones digitales. Por ello, los especialistas recomiendan comprobar la identidad y las credenciales de cualquier persona antes de contratar asesoría legal.

Entre las principales recomendaciones están verificar las fuentes oficiales, proteger los documentos personales y denunciar cualquier intento de fraude. (Foto referencial: Magnific)

Medidas para evitar estafas relacionadas con CBP Home

Para reducir el riesgo de caer en estas trampas, los expertos recomiendan tomar seis precauciones: 1. Consultar únicamente fuentes oficiales, verificando que las páginas de las agencias federales, como DHS, CBP y USCIS, utilicen el dominio .gov y que las aplicaciones se descarguen desde plataformas autorizadas; 2. Comprobar las credenciales de los asesores, contratando exclusivamente abogados autorizados o representantes acreditados; 3. Desconfiar de las garantías, especialmente cuando alguien prometa acelerar trámites, asegurar resultados o conseguir beneficios a cambio de pagos anticipados; 4. Proteger la información personal, sin compartir contraseñas, datos bancarios, números del Seguro Social ni fotografías de documentos con desconocidos que contacten por correo, teléfono, WhatsApp o redes sociales.

5. No pagar por formularios oficiales ni firmar documentos en blanco. El DHS recuerda que los formularios de inmigración de agencias como USCIS son gratuitos. Antes de firmar cualquier documento, es necesario revisar su contenido, conservar copias y evitar entregar documentos originales a terceros. 6. Guardar comprobantes y denunciar los engaños. Los especialistas aconsejan exigir contratos por escrito, recibos de cualquier pago y copias de los documentos presentados.

Si existe sospecha de fraude, se deben conservar los correos, mensajes, números telefónicos y comprobantes para presentar una denuncia ante la Comisión Federal de Comercio (FTC), a través de su portal oficial de reportes.