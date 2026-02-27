En medio de la incertidumbre migratoria que viven miles de personas en Estados Unidos, una pregunta se repite con fuerza: ¿realmente el Gobierno está entregando dinero a quienes deciden salir voluntariamente del país a través de CBP Home? En redes sociales circulan versiones contradictorias, montos distintos y hasta supuestos “bonos” especiales. Para muchos inmigrantes, esta información puede influir en una decisión que marcará su futuro. Por eso es clave separar los rumores de los hechos y entender cómo funciona el proceso, qué dice oficialmente el Gobierno y, sobre todo, qué advierten los expertos en inmigración antes de acogerse a este programa.

El asesor jurídico de TelevisaUnivision, Armando Olmedo, abordó directamente esta duda. Según explicó: “Según el Gobierno sí, pero el Gobierno no publica cómo es que ellos están dándole ese dinero a una persona que sale del país”.

De acuerdo con Olmedo, el proceso mantiene una estructura similar a la que existía antes, aunque con cambios en los montos. “Antes eran 1000 dólares que te daban para que salgas del país. Uno se tiene que registrar a través del aplicativo CBP Home, hay una verificación por parte del Departamento de Seguridad Nacional, si no tienes ningún antecedente criminal, si estás con una visa o estás en algún proceso, entonces el Gobierno te consigue el vuelo, te vas a tu país y entonces, según lo que ellos dicen, te hacen llegar el monto, son 2600 dólares”.

El abogado también recordó que en diciembre se habló de un incentivo mayor. “Recordemos que en Navidad hubo algún tipo de aguinaldo que iban a dar 3000 dólares, pero son 2600 dólares por persona”, precisó.

Sin embargo, uno de los puntos más importantes es la falta de detalles públicos sobre cómo se entrega ese dinero. “Ellos no publican cómo es que van a dar ese dinero, porque, aparentemente, eso depende de cada país y los mecanismos establecidos en cada país para la entrega de ese dinero”, explicó Olmedo. Es decir, aunque el Gobierno asegura que existe el apoyo económico, no se conocen con claridad los procedimientos específicos de pago.

Lo que debes considerar antes de acogerte al programa

Más allá del incentivo económico, el experto hizo una advertencia clave. “Es importante considerarlo, ¿por qué? Porque acogerse a ese programa CBP Home no te limpia tu historial migratorio”.

Esto significa que salir voluntariamente bajo este esquema no elimina posibles castigos migratorios. Si una persona acumuló presencia ilegal en Estados Unidos, podría enfrentar penalidades de 3 o 10 años sin poder regresar. También pueden existir otras prohibiciones si hubo algún delito o violación migratoria.

Olmedo fue enfático en este punto: “Si tú todavía calificas para una prohibición de viaje, sea una penalidad de 3 o 10 años porque estuviste de manera irregular o cometiste un delito que te prohíbe el reingreso al país, eso hay que tomarlo en consideración”.

Y lanzó una advertencia final que no es menor: “Hay que asesorarse con abogados de inmigración antes de tomar esa decisión para ver qué sucede una vez uno sale. Porque una vez que uno sale del país ya no hay manera de combatir o batallar en contra de cualquier asunto migratorio”.

¿Mito o realidad?

Con base en lo dicho por el asesor jurídico, el pago existe según lo informado por el Gobierno, pero los mecanismos de entrega no son públicos ni totalmente claros. Además, el beneficio económico no cambia las consecuencias legales que pueda tener cada caso.

Por eso, más que dejarse llevar por el monto, ya sean 2,600 o los 3,000 dólares mencionados en ciertos momentos, la clave está en evaluar el impacto migratorio a largo plazo. La decisión de salir voluntariamente no es solo financiera: puede definir si en el futuro será posible regresar a Estados Unidos o no.

