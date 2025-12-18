Contar con una visa estampada en tu pasaporte no te garantiza el ingreso seguro a Estados Unidos: la decisión final la tiene un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Para ello, se te realiza una entrevista; sin embargo, ciertos migrantes cometen errores críticos que despiertan sospechas y ocasionan la revocación inmediata del permiso. Bajo ese contexto, te revelaré qué fallas no debes cometer para evitar estos contratiempos.

La visa es aquella autorización que te brinda la oportunidad de viajar hacia el territorio estadounidense; sin embargo, la mayoría tiene la creencia de que permite el ingreso hacia este país, la cual es erróneo.

Por esa razón, resulta pertinente que seas seguro con tus respuestas ante un agente del CBP y demostrar que no tienes intención alguna de quedarte en EE.UU.; es decir, realizarás un viaje temporal por fines de recreación.

La visa, en cualquier de sus tipos, es la autorización para que realices un viaje a Estados Unidos. (Crédito: adrian825 / iStock) / TUDOR RAICIU

Cuáles son los errores más comunes durante la entrevista con CBP

No saber responder a qué ciudad viajarás

Como primer pregunta, el agente te puede consultar ‘¿A dónde te diriges?’. Si no brindas una repuesta sólida, el oficial puede suponer que pretendes quedarte en EE.UU. de manera ilegal.

No responder con certeza cuánto tiempo te quedarás en EE.UU.

Debes demostrar que tu visita a EE.UU. será temporal. Tienes que responder la cantidad de días que te quedarás en este país. Necesitas prepararte con anticipación y mostrar comprobantes como boletos de regreso y reservaciones.

Mencionar que tienes familiares indocumentados en EE.UU.

Si mencionas que tienes parientes indocumentados en EE.UU., cometerás un grave error, ya que automáticamente te negarán el ingreso a este país. Es posible que te pidan sus datos personales para ejecutar la búsqueda.

Indicar que trabajarás con vista de turista

Toma en cuenta que la visa B1/B2 no te brinda la autorización de trabajar en Estados Unidos. En caso menciones que viajas a este país para laborar, es probablemente seguro que te envíen a una revisión adicional y rechacen tu ingreso.

Brindar explicaciones largas

Los oficiales de CBP te realizarán preguntas concisas. Para ello, es necesario que respondas de manera directa, simple y breve. No brindes respuestas largas, no añadas información innecesaria.

Es necesario prepararse y contestar con seguridad las preguntas realizadas por el oficial del CBP. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué ocurre después cuando un oficial de CBP niega la entrada a Estados Unidos

Cuando ocurre este escenario, es habitual que pases por una inspección secundaria y luego se aplique una de estas opciones: retirar tu solicitud de admisión y retornar a tu país de origen, o ser puesto en expulsión expedita (expedited removal) con consecuencias distintas.

La primera opción consiste en que el agente te ofrezca “retirar voluntariamente” tu solicitud de entrada. De aceptar, firmarás un documento y así regresarás a tu país de origen sin inconveniente alguno.

Respecto al segundo escenario, suele ser más riguroso y tendría graves consecuencias. Si se detecta fraude, mentira intencional o una violación seria (como trabajar con visa de turista), te emiten una orden de expulsión expedita. Dicha orden conlleva una barra entre 5 a 20 años para realizar la solicitud.

