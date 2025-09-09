Lo que debía ser un momento de alegría se convirtió en una pesadilla para una familia de Alabama. Tomas Salas Zaragoza, de 43 años, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) días después de que naciera su hija y hoy permanece bajo custodia mientras enfrenta un proceso de deportación.

Según relató su esposa, Juana Gutiérrez, Zaragoza estaba celebrando la llegada de su hija cuando un altercado con un familiar derivó en la presencia de agentes.

El hombre, trabajador de la construcción que llegó desde México en 2011 con una visa H-2B que nunca renovó, fue arrestado el 27 de octubre de 2024 en Duncanville, Alabama, por el Departamento del Sheriff del condado de Tuscaloosa.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fue acusado de agresión en tercer grado, obstrucción a la justicia y resistencia al arresto. Tras su liberación de la cárcel local, ICE lo trasladó a un centro de detención en Luisiana, donde sigue retenido mientras su caso se mantiene en apelación.

Su esposa denuncia condiciones inhumanas en el centro de detención de Luisiana donde permanece recluido. | Crédito: Juana Gutierrez

La otra cara de la historia

Gutiérrez sostiene que su esposo no tenía antecedentes penales previos y denuncia el trato recibido durante la detención: “Tres hombres lo tazearon, lo tiraron al suelo, lo esposaron y luego lo golpearon en la cabeza, la espalda y los riñones”, dijo a Newsweek.

También describió condiciones “inhumanas” dentro del centro de detención de Jena, con hacinamiento, mala alimentación, problemas para acceder a baños y dificultades para comunicarse con sus familias.

La familia enfrenta además una fuerte carga emocional: el padre de Zaragoza, quien depende de diálisis, espera poder verlo nuevamente, mientras su madrastra combina tareas de cuidado con citas médicas.

En una petición publicada en Change.org, la familia escribió: “Lo peor para Tomás es no poder estar con su hija y perderse su primer año de vida. Es desgarrador verla extender los brazos a través de una pantalla y no poder cargarla.”

La familia del detenido por ICE teme su deportación mientras su caso sigue en apelación. | Crédito: AFP

La postura oficial

Un portavoz del DHS defendió la actuación del gobierno, asegurando que la prioridad es expulsar a “los peores criminales ilegales”, entre ellos asesinos, violadores, pandilleros y terroristas. “Si vienes ilegalmente y rompes nuestras leyes, te arrestaremos y deportaremos”, afirmó.

Mientras espera la resolución de su apelación, Zaragoza permanecerá bajo custodia de ICE. Su esposa, ciudadana estadounidense al igual que su hija recién nacida, afirma sentirse abrumada y con un creciente temor: “Estoy realmente asustada por él y por nuestra familia, luchando contra esta sensación de desesperanza en la humanidad.”

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!