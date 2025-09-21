Las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo hallado en el maletero de un vehículo vinculado al cantante estadounidense D4vd, y los detalles que han salido a la luz no dejan de estremecer al público. La víctima, Celeste Rivas Hernández, una adolescente desaparecida en 2024, compartía un particular tatuaje con el artista, lo que ha generado aún más preguntas sobre la relación entre ambos.

El hallazgo del cadáver, en avanzado estado de descomposición, se produjo en un Tesla remolcado desde una exclusiva zona de Los Ángeles. Los empleados del depósito dieron aviso por un olor insoportable que emanaba del coche, y tras la inspección se encontraron restos humanos. A los pocos días, los forenses identificaron a la víctima como la joven Rivas, desaparecida hacía 18 meses en Lake Elsinore, California.

EL TATUAJE QUE COMPARTÍA CELESTE CON EL CANTANTE D4VD

Lo que más ha impactado a la opinión pública es la revelación de que la adolescente y el cantante compartían un tatuaje idéntico: la palabra “Shhh...” en el dedo índice derecho. Este diseño, popularizado por Rihanna en 2008, ha sido replicado por varias celebridades, pero en este caso se convirtió en una inquietante pista que reforzó la conexión entre la menor y el artista.

Medios internacionales informaron que la madre de Celeste había mencionado a un joven llamado David en los meses previos a la desaparición de su hija, lo que ha intensificado la especulación sobre el vínculo entre la adolescente y D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke. Hasta ahora, el equipo del cantante ha declarado que él coopera con la investigación, sin que se hayan presentado cargos en su contra.

Celeste Rivas estaba desaparecida desde 2024 (Foto: The New York Post)

LAS REVELACIONES NO SE DETUVIERON ALLÍ

Una canción titulada “Celeste”, atribuida a D4vd y filtrada en 2023 a través de Soundcloud, volvió a viralizarse tras la identificación del cuerpo. Aunque nunca fue lanzada oficialmente, el título y la letra han sido analizados minuciosamente en redes sociales, alimentando teorías que oscilan entre lo conspirativo y lo artístico.

La reacción del mundo musical tampoco se hizo esperar. La cantante Kali Uchis anunció el retiro de “Crashing”, su colaboración con D4vd, explicando públicamente que no deseaba estar asociada a la polémica. Este distanciamiento ha sido interpretado como una señal de la presión social que enfrenta el joven artista, quien construyó su carrera en apenas cuatro años, inicialmente gracias a montajes de videojuegos en línea.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando la causa de la muerte de Rivas y los motivos que la llevaron a aparecer en un vehículo abandonado. La falta de claridad en torno al rol del cantante en los acontecimientos mantiene el caso en el centro de la atención mediática, generando una tormenta de titulares y debates en internet.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!