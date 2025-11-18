A estas alturas del año, ya todos están pensando en la cena de Thanksgiving —o Día de Acción de Gracias, como muchos le decimos— y no es para menos. Es ese momento en el que uno imagina la mesa llena, el pavo al centro y a la familia alrededor. Pero este 2025, además de pensar en recetas, también me he encontrado una enorme preocupación porque los precios en Estados Unidos están dando de qué hablar.

Cada salida al supermercado confirma que la inflación sigue tocando cosas tan básicas como el pan, la carne o las verduras. No hay una crisis económica tan grande, pero sí estamos ante una realidad que nos obliga a ajustar el presupuesto.

Las millones de familias en Estados Unidos acostumbran compartir una rica cena con todos sus familiares durante el Día de Acción de Gracias (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ ESTE AÑO LA CENA SERÁ MÁS COSTOSA?

En una nota publicada por Univision, Carlos Guamán, economista radicado en Texas, explicó que la economía atraviesa un momento de incertidumbre que afecta directamente el bolsillo de las familias. Entre temas como el cierre de gobierno y las interrupciones en los vuelos, la recomendación es clara: tener orden y no endeudarse por una celebración.

EL PRESUPUESTO, TU MEJOR ALIADO

Guamán insiste en que el primer paso es algo tan simple como saber cuántos invitados habrá: contar platos, calcular porciones y evitar exagerar. Como dice el economista, si uno cocina de más, termina tirando dinero a la basura. Y en un año donde los precios suben, nadie quiere eso.

PLANIFICA BIEN

Las compras de última hora siempre salen más caras. Los expertos lo confirman, y por eso recomiendan empezar a comprar al menos dos semanas antes del feriado. Hacer una lista, respetarla y comparar precios entre supermercados como Kroger, HEB o Costco puede parecer básico, pero funciona.

COMPARTE GASTOS

En muchas familias de Estados Unidos se estila que cada invitado lleve algo. Y la verdad, ayuda muchísimo. Guamán lo resume bien: “Puede responsabilizar a los invitados de ciertas cosas, como que ellos compren la bebida”. Pequeños aportes, pero un gran alivio para quien hostea la cena.

¿CUÁNTO COSTARÁ LA CENA ESTE 2025?

Según un análisis de la compañía financiera Empower, la cena promedio de Thanksgiving podría costar alrededor de US$100 este año. Puede sonar razonable, pero la diferencia está en los detalles. Por ejemplo, un pavo de 16 libras puede costar entre US$20 y US$30 dependiendo de la marca y del supermercado. A eso súmale el puré de papas, los postres, las verduras frescas y, claro, las bebidas.

El Día de Acción de Gracias es una de las festividades más importantes de Estados Unidos (Foto: Pexels)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!