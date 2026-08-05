El creador de contenido mexicano Cesar Gastelum, conocido por sus videos de comedia en TikTok y otras plataformas sociales, murió la noche del martes 4 de agosto tras ser atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, estado de Sinaloa. El caso ha generado conmoción en redes sociales, donde acumulaba más de 600.000 seguidores y 22 millones de “me gusta”. Pero, ¿quién era este joven de 24 años?

De acuerdo con reportes de medios locales y la agencia Reuters, el influencer se encontraba frente a un restaurante de comida rápida acompañado de otras dos personas cuando ocurrió el ataque. Las autoridades mantienen abierta la investigación y, hasta el momento, no han informado el posible móvil del crimen.

La muerte de Cesar Gastelum durante un livestream conmocionó a la comunidad de TikTok. | Crédito: cesargastelum_57 / Instagram

¿Quién era Cesar Gastelum?

Cesar Gastelum era un influencer mexicano que había ganado popularidad en TikTok gracias a sus videos de comedia y contenido de entretenimiento. Su comunidad superaba los 600.000 seguidores, quienes seguían sus publicaciones y transmisiones en vivo de manera constante.

Era originario de Culiacán y creaba contenido sobre sketches, caracterización de personajes, transmisiones en vivo, videos sobre su vida cotidiana, retos y covers musicales. También tenía presencia en Instagram, YouTube y la plataforma de streaming Kick bajo el alias “compasexor”.

Cesar Gastelum realizó colaboraciones con varios influencers, entre ellos “La Beba”, con quien compartía con frecuencia videos y publicaciones en redes sociales. Asimismo, mantenía una estrecha amistad con Leovardo Aispuro, conocido como “El Gordo Peruci”, influencer asesinado en diciembre de 2024. Tras su fallecimiento, Gastelum le rindió homenaje con una publicación desde su tumba.

Cesar Gastelum era originario de Culiacán y desarrollaba contenido de entretenimiento en plataformas digitales. | Crédito: cesargastelum_57 / Instagram

¿Cómo ocurrió el ataque durante la transmisión en vivo?

Según informó Excelsior, el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., hora local, del martes 4 de agosto. Cesar Gastelum realizaba una transmisión en vivo desde las inmediaciones de un restaurante de comida rápida en Culiacán cuando dos hombres armados que se desplazaban en motocicleta se acercaron al lugar.

De acuerdo con Reuters, las imágenes del livestream mostraron el momento en que el conductor de la motocicleta aparentemente disparó directamente contra el influencer. Cesar Gastelum murió en el lugar de los hechos como consecuencia del ataque.

Cesar Gastelum contaba con cerca de 600 mil seguidores en TikTok, además de mantener presencia en Instagram, YouTube y la plataforma de streaming Kick. | Crédito: cesargastelum_57 / Instagram

Despliegue de las autoridades

Tras el ataque, elementos del Ejército mexicano, la Policía Preventiva del Estado y peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudieron a la escena para iniciar las investigaciones.

Las autoridades acordonaron el área, retiraron el cuerpo de la víctima y recolectaron los casquillos de bala como parte de las diligencias. Un funcionario de seguridad del estado de Sinaloa confirmó el fallecimiento de Gastelum a Reuters.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado información sobre el posible móvil del asesinato ni han informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

Tras el asesinato de Cesar Gastelum, aumenta la lista de creadores de contenido que han sido víctimas de la violencia en Sinaloa durante los últimos años. Entre los casos reportados figuran Leovardo Aispuro, conocido como “El Gordo Peruci”; Juan Carlos “El Chilango”; Miguel Vivanco “El Jasper”; Valeria Márquez; Pamela Montenegro; María de Jesús “N”; “El Peinadito”; “El Pinky”; Adalberto Peña “El Tata”; “El Jerry” y Gail Castro, hermano del influencer Markitos Toys.

Un hecho que ocurre en medio de la violencia en Sinaloa

La muerte de Cesar Gastelum ocurre en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, uno de los estados más afectados por la actividad del crimen organizado en México.

En los últimos meses se han registrado diversos hechos violentos en la entidad. Además, la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México mantienen a Sinaloa bajo una alerta de viaje de nivel 4, la más alta, con la recomendación de no viajar al estado debido a los riesgos de seguridad.

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