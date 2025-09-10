El comentarista y activista conservador Charlie Kirk murió a los 31 años tras recibir un disparo en el cuello frente a unos dos mil asistentes en la Universidad Utah Valley (UVU), este miércoles 10 de septiembre de 2025. Él se encontraba en un evento universitario cuando fue víctima de un atentado. A pesar de que lo evacuaron al Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem, donde estaba en situación crítica, su cuerpo no resistió y murió.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros”, escribió Trump en Truth Social.

LO QUE SE SABEMOS SOBRE EL ATENTADO A CHARLIE KIRK

Como parte de su gira de regreso a Estados Unidos, Charlie Kirk se presentó en la Universidad de Utah, donde atendía su mesa insignia “Demuéstrame lo equivocado”. Solamente pasaron unos cuantos minutos después de que comenzó a hablar cuando se oyeron disparos.

Emma Pitts, reportera de Deseret News, contó a CNN que tras el ataque vio al conservador desplomarse. “Su cuello como que giró y vimos sangre de inmediato. Parecía que de inmediato salió muchísima sangre de su cuello”.

Después del disparo, la multitud se llenó de pánico, comenzó a gritar y a dispersarse, mientras algunos comenzaban a huir.

Noticia en desarrollo...