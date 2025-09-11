Hablar de Charlie Kirk en este momento es mencionar a una figura que marcó el debate político juvenil en Estados Unidos y de una pérdida que todavía cuesta asimilar en sus seguidores y familiares. Charlie, fundador de Turning Point USA y uno de los activistas conservadores más conocidos, fue asesinado a tiros el pasado 10 de septiembre durante un evento en Utah Valley University, mientras respondía una pregunta sobre violencia con armas. Tenía apenas 31 años.

Pero detrás del personaje público, había un esposo y, sobre todo, un padre. Charlie Kirk estaba casado con Erika Frantzve, ex Miss Arizona USA, con quien formó una joven familia. A pesar de su exposición pública, él eligió mantener en privado gran parte de su vida como padre. Aun así, hoy sabemos algunos detalles sobre los dos hijos que tuvo con su pareja.

CHARLIE Y ERIKA, UNA HISTORIA QUE COMENZÓ EN 2018

Charlie conoció a Erika en 2018, y según él mismo contó en un video de Turning Point USA en 2024, supo desde la primera cita —una cena larga, muy larga— que ella era “la indicada”. Desde entonces, su relación fue creciendo tanto en lo personal como en loespiritual, con ambos muy conectados por su fe cristiana.

Después de comprometerse en diciembre de 2020, Charlie Kirk y Erika Frantzve se casaron el 8 de mayo de 2021 en Scottsdale, Arizona. La boda fue pequeña, sin damas de honor ni padrinos, solo con familiares muy cercanos. Así lo contó ella en una publicación en Instagram de febrero de 2024.

Aunque muchos la conocen por su título de Miss Arizona USA 2012, Erika es mucho más que eso. Jugó baloncesto universitario, estudió ciencias políticas y relaciones internacionales, y más adelante cursó una maestría e incluso un doctorado en Liberty University, una universidad cristiana conservadora.

Además, tiene un fuerte perfil de liderazgo: conduce el pódcast “Midweek Rise Up”, lidera el programa de lectura bíblica BIBLE365 y fundó una línea de ropa cristiana llamada PROCLAIM. Siempre estuvo muy involucrada en las actividades de Turning Point USA, apoyando a Charlie en eventos y entrevistas.

Charlie Kirk posando junto a su esposa, a quien calificaba como su mejor amiga, su guerrera y su calma en cada tormenta (Foto: Erika Frantzve / Instagram)

¿CUÁNTOS HIJOS TUVIERON CHARLIE KIRK Y ERIKA FRANTZVE?

Durante sus cuatro años de matrimonio, Charlie y Erika tuvieron dos hijos. Su primera hija nació el 23 de agosto de 2022, mientras que su segundo hijo —un varón— llegó al mundo en mayo de 2024.

Esto significa que actualmente la niña tiene 3 años, y el niño apenas 1 año al momento de la muerte de Charlie. Hace solo unas semanas, ambos padres celebraban el tercer cumpleaños de su pequeña con gran alegría, según compartieron en redes sociales.

¿CÓMO SE LLAMAN LOS HIJOS DE CHARLIE KIRK?

Y aquí viene algo muy importante: Charlie y Erika nunca revelaron públicamente los nombres de sus hijos. De hecho, también eligieron no mostrar sus rostros en redes sociales. Fue una decisión consciente, motivada por su deseo de proteger la privacidad de los pequeños en medio del ambiente público y político tan expuesto en el que vivían.

En un video publicado en junio de 2025, Charlie fue claro al respecto: “Tenemos una niña y un niño, y no es asunto de nadie saber sus nombres ni ver sus caras”. Fue una línea que no cruzó, ni siquiera en momentos de celebración familiar.

Erika y Charlie Kirk posando junto a sus dos hijos (Foto: Charlie Kirk)

