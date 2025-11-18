Con las declaraciones más recientes del presidente Donald Trump, su propuesta sobre los cheques de estímulo financiados con los ingresos de los aranceles volvió a tomar fuerza. El tema ha generado mucha expectativa, especialmente porque se trata de un posible pago directo para millones de familias en Estados Unidos, cuyas economías se han visto perjudicadas en los últimos años por la inflación.

Para entender mejor el anuncio, es importante recordar que esta iniciativa ya había sido mencionada por la administración, pero hasta hace poco no tenía una fecha aproximada. Ahora Trump ha dado un cronograma tentativo y, con ello, abrió nuevamente el debate sobre la viabilidad financiera y legal del denominado “dividendo arancelario”. Lo cierto es que millones están a la expectativa.

LA FECHA PROPUESTA PARA LOS CHEQUES DE US$2,000

Según Trump, los cheques podrían enviarse alrededor de mediados de 2026. Lo dijo durante una conversación con reporteros en la Oficina Oval el pasado lunes 17 de noviembre, reiterando que los fondos provendrían directamente de los ingresos generados por los aranceles impuestos bajo su administración. Aseguró que estos ingresos son significativos y que, sin ellos, el país estaría en “serios problemas”.

El presidente estadounidense Donald Trump durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de noviembre de 2025 (Foto: AFP) / BRENDAN SMIALOWSKI

¿QUIÉNES PODRÍAN RECIBIR EL DINERO?

Aunque aún no existe un plan oficial detallado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que los pagos estarían dirigidos a familias trabajadoras y tendrían límites de ingresos. Trump complementó esta idea al señalar que los cheques beneficiarían a personas de ingresos “moderados” y “medios”, excluyendo a quienes superen un umbral específico que aún no se ha definido públicamente.

¿QUÉ FALTA PARA QUE SE CONFIRME ESTE PAGO?

A pesar del entusiasmo que la administración ha transmitido, Bessent confirmó que el envío de los cheques requiere aprobación del Congreso. En la actualidad, esa aprobación luce complicada. Incluso dentro del Partido Republicano hay resistencia: varios senadores han calificado la propuesta como poco realista y han sugerido que los ingresos por aranceles deberían destinarse a reducir la deuda nacional.

Aunque Trump ha afirmado que “trillones de dólares” están entrando al país vía aranceles, analistas fiscales han cuestionado esa cifra. Por ejemplo, estimaciones como las del Budget Lab de la Universidad de Yale calculan que los aranceles generarían entre US$200 mil millones y US$300 mil millones al año, mientras que un dividendo de US$2,000 para toda la población costaría alrededor de US$600 mil millones. Es decir, los ingresos podrían no alcanzar.

A esto se suma un desafío legal mayor: la Corte Suprema de Estados Unidos está evaluando si los aranceles impuestos por Trump bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) son constitucionales. Durante audiencias recientes, algunos jueces mostraron escepticismo sobre el alcance de la autoridad ejecutiva para imponer tarifas sin aprobación del Congreso.

Si la Corte decide en contra de la legalidad de los aranceles, la administración podría verse obligada a reembolsar el dinero a los importadores. Eso eliminaría por completo la fuente de financiamiento del plan y haría imposible el envío de los cheques. Bessent, sin embargo, dijo que no cree que la Corte falle en su contra, argumentando que un dictamen adverso generaría complicaciones sobre cómo manejar las devoluciones.

Donald Trump aseguró que pagará un cheque de estímulo de US$2,000 por persona con los aranceles (Foto: Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!