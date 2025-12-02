Cuando uno empieza a revisar lo que se dice en redes sobre los nuevos cheques de estímulo, encuentro más ruido que información clara. Con el supuesto pago de US$2,000 que Donald Trump mencionó en noviembre, pasa exactamente eso: expectativas altas, versiones contradictorias y muy pocos hechos verificables. Y como muchos siguen preguntándose si realmente podría ocurrir en 2025, vale la pena poner en orden lo que sí se sabe hasta ahora.

La conversación pública se ha movido rápido. Videos virales, publicaciones en Facebook y hasta cadenas de WhatsApp repiten que un nuevo cheque federal estaría por llegar. Sin embargo, cuando uno revisa lo que dicen entidades como la Casa Blanca, el Congreso o el IRS (Internal Revenue Service), la historia es muy distinta. La realidad es que, hasta el momento, no existe ninguna aprobación oficial.

El presidente de Estados Unidos dio una fecha tentativa para concretarse su propuesta de repartir un cheque de estímulo (Foto: AFP / Freepik)

NO HAY NINGUNA LEY APROBADA HASTA EL MOMENTO

Desde 2021 no se emite un pago federal de estímulo. Aquella vez, el American Rescue Plan permitió entregar hasta US$1,400 por persona. Después de eso, nada nuevo ha sido legislado. Y aquí es donde está el detalle clave: para que exista un cheque nuevo, el Congreso de Estados Unidos debe aprobar un proyecto de ley. En 2025, eso no ha ocurrido.

¿QUÉ ES LO QUE HA DICHO DONALD TRUMP?

Donald Trump comentó ante reporteros en la Casa Blanca que los cheques de US$2,000 podrían llegar a “mediados de 2026”. Pero su declaración no está acompañada de un plan formal, ni de un documento escrito, ni de un proceso legislativo avanzado. Sin un proyecto aprobado, esas fechas no pasan de ser una intención política.

Algunos funcionarios de la administración han mencionado 2026 como una posibilidad, pero lo han hecho de manera informal. Ninguna de esas declaraciones tiene peso legal, porque el único organismo que puede autorizar un pago federal directo es el Congreso. Sin esa aprobación, cualquier fecha es simplemente especulación.

El IRS es el encargado de distribuir pagos federales, pero no puede crearlos. Según sus propios comunicados, no existe autorización para enviar cheques en 2025 ni en 2026. Esto significa que, incluso si Trump habla del tema, el IRS no puede mover un solo dólar sin una orden aprobada por el Congreso.

INTENTOS PREVIOS QUE NO PROSPERARON

Este no es el primer intento reciente de reactivar pagos. En agosto de 2025, el senador republicano Josh Hawley presentó el American Worker Rebate Act, un proyecto que buscaba entregar US$600 por adulto y por cada dependiente. La propuesta llegó a comité, pero no avanzó y quedó estancada en noviembre.

PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO

Además, el Committee for a Responsible Federal Budget advirtió que financiar cheques con ingresos generados por aranceles costaría casi el doble de lo que el país obtendría con esos nuevos impuestos. Es decir, la matemática tampoco favorece que el programa pueda implementarse fácilmente.

También circularon versiones sobre un supuesto “DOGE dividend”, una idea que mezclaba recortes federales y pagos directos. Nunca llegó al Congreso y no hay ningún documento oficial que lo respalde. Fue simplemente otro rumor que tomó fuerza en redes.

ENTONCES, ¿HAY POSIBILIDADES DE UN CHEQUE DE ESTÍMULO ANTES DE QUE TERMINE EL 2025?

Con la información disponible, todo indica que no. No existe legislación, no existe financiamiento asignado, no existe plan del IRS y no existe una aprobación del Congreso. Lo que circula en redes son rumores, interpretaciones sueltas o información incompleta.

En resumen: por ahora, no hay un cheque de estímulo aprobado para 2025, y aunque Trump haya hablado de pagos en 2026, todavía no ha comenzado el proceso legal necesario para que eso ocurra.

Millones de personas en Estados Unidos sienten enorme esperanza cuando leen cosas relacionadas a un posible cheque de estímulo (Foto: Freepik)

