Muchas personas están hablando sobre un nuevo cheque de estímulo en Nueva York, y no es algo que me sorprenda. Con lo que cuesta llegar a fin de mes, cualquier ayuda extra genera esperanza. La buena noticia es que, efectivamente, el Gobierno del Estado volverá a entregar un cheque de reembolso por inflación este mes de noviembre, una medida que busca aliviar el bolsillo de las familias frente al aumento constante del costo de vida.

Esta iniciativa, impulsada directamente por la gobernadora Kathy Hochul, forma parte de un compromiso más amplio para devolver dinero a los hogares neoyorquinos. El programa contempla pagos que pueden alcanzar hasta US$400 por familia, dependiendo de ciertos factores. Si vives en el estado, vale la pena entender bien de qué se trata, si calificas y cuándo podrías recibirlo.

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, impulsó la entrega de este dinero a quienes más lo necesitan (Foto: AFP)

LA INFLACIÓN ES EL FACTOR CLAVE DE ESTA AYUDA ECONÓMICA

Desde 2022, los precios de los alimentos, la gasolina y hasta los servicios básicos han subido a un ritmo que deja a muchos con la sensación de estar siempre corriendo detrás del dinero. Aunque la inflación nacional ha bajado un poco, en Nueva York sigue siendo un desafío, especialmente por el alto costo de la vivienda y en quienes no tienen los ingresos necesarios para cubrir lo más básico.

Frente a esto, la administración de Hochul decidió mantener en 2025 el pago de cheques de reembolso por inflación, una ayuda directa pensada para aliviar el impacto en los hogares más vulnerables. “Cada dólar cuenta”, dijo la gobernadora durante una conferencia en Albany, y tiene razón porque, para muchas familias, ese apoyo puede ser la diferencia entre cubrir los gastos o endeudarse.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA EL CHEQUE DE REEMBOLSO?

Lo mejor de todo es que los cheques se envían automáticamente, sin necesidad de hacer solicitudes ni llenar formularios. Según el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York (NYS Tax Department), los requisitos básicos son claros:

Ser residente del estado durante el año fiscal 2024.

Haber presentado la declaración estatal de impuestos a tiempo.

Cumplir con los límites de ingresos establecidos.

No tener deudas pendientes con agencias estatales o municipales.

Si cumples con esas condiciones, es probable que ya estés en la lista. Los pagos pueden llegar por depósito directo o por cheque físico, según cómo hayas elegido recibir tus reembolsos de impuestos. Si tienes dudas, puedes revisar el estado de tu pago en el portal oficial del NYS Tax Department.

¿CUÁNTO DINERO RECIBIRÁS?

El monto del cheque no es igual para todos. La cifra varía según los ingresos y la cantidad de dependientes que tengas. En general, los hogares elegibles recibirán entre US$200 y US$400, aunque algunas familias con varios hijos podrían obtener un poco más.

Esta ayuda busca complementar otros beneficios existentes, como el Crédito Fiscal por Hijos (Child Tax Credit) y el Crédito de Ingreso del Trabajo (EITC), dos programas que han sido claves para reducir la desigualdad económica y fortalecer el consumo local.

Algunas personas en nueva York recibirán un dinero extra en noviembre (Foto: Freepik)

FECHAS DE PAGO

De acuerdo con fuentes estatales, los pagos comenzaron a salir a finales de octubre y seguirán distribuyéndose durante todo noviembre. En algunos casos, sobre todo si hay revisiones pendientes, los cheques podrían llegar hasta mediados de diciembre.

La prioridad, según explicó el gobierno, será entregar primero a los contribuyentes con ingresos bajos y medianos. Y algo importante: este programa no reemplaza ninguna ayuda federal, sino que se suma a los esfuerzos locales para mantener la estabilidad financiera de las familias.

¿CÓMO SABER SI RECIBIRÁS EL PAGO?

Si eres de los que siempre tiene dudas sobre si calificas o no, lo mejor es ingresar directamente al portal del NYS Tax Department y verificar tu estado. Ahí puedes encontrar información personalizada sobre tu reembolso, las fechas estimadas y los montos asignados. No necesitas gestores ni intermediarios: todo se hace desde la página oficial del gobierno.

