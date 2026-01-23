Desde que el presidente Donald Trump lanzó, en noviembre de 2025, su propuesta de entregar un cheque de US$2,000 a los estadounidenses como dividendo arancelario, cuya financiación provendría de los impuestos a las importaciones, el republicano no ha hecho más que prometer en varias ocasiones la llegada de dicho monto. Sin embargo, al estar ya en enero de 2026, su promesa no ha sido aprobada por el Congreso y, por lo tanto, no tiene fecha de pago. Pese a los obstáculos políticos y legales, muchos hogares siguen esperando para ver si ese estímulo finalmente llegará. En medio de la expectativa, el Servicio de Impuestos internos (IRS, por sus siglas en inglés) lanzó una advertencia. ¿De qué se trata? Averígualo en los siguientes párrafos.

¿CUÁL FUE LA PROPUESTA DE TRUMP?

Trump prometió el pago de un cheque de estímulo a los estadounidenses, el pasado 9 de noviembre de 2025. “Se pagará un dividendo de al menos US$2,000 por persona (¡sin incluir a las personas de altos ingresos!) a todos”, escribió en una publicación en Truth Social.

Esto lo repitió en una entrevista publicada en The New York Times, el 11 de enero de 2026: “El dinero de la tarifa es sustancial. Llegará, voy a ser capaz de entregar los US$2,000 en algún momento. Yo diría hacia el final del año”.

Aunque la Casa Blanca ha dicho que la administración “sigue comprometida” con la idea y que estudia opciones para implementarla, admite que no hay un plan detallado ni calendario.

“La Casa Blanca podría decidir emitir los llamados cheques de dividendos arancelarios en 2026, pero no se financiarán en su totalidad con aranceles estadounidenses, y no serán dividendos, ya que los estadounidenses pagaron estos aranceles en primer lugar. No es un dividendo cuando se devuelve a la gente el dinero que pagaron antes”, dijo Brett House, profesor de economía en la Escuela de Negocios de Columbia, a CNBC.

LA ADVERTENCIA DEL IRS POR LA “ENTREGA” DEL CHEQUE DE US$2,000

Debido a que en redes sociales circulan mensajes de que el IRS estaría por depositar los cheques de US$2,000, la agencia salió al frente para señalar que todavía no hay un programa aprobado ni calendario oficial para su pago; por lo tanto, solamente se trata de rumores o interpretaciones exageradas de las declaraciones políticas.

Si el pago se aprueba, el gobierno federal y sus agencias serán las encargadas de publicar las indicaciones sobre la elegibilidad, el registro y las fechas, por lo que cualquier “trámite” adelantado por WhatsApp, Facebook o intermediarios privados es muy probable que sea una estafa.

Para evitar ser víctima de una estafa sobre reembolsos, créditos y pagos de impuestos, presta atención a las siguientes señales de advertencia, publica en su sitio web:

Un gran día de pago. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Los malos consejos fiscales en redes sociales pueden convencerte de mentir en tus declaraciones de impuestos o engañarte sobre los créditos que puedes reclamar.

Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Los malos consejos fiscales en redes sociales pueden convencerte de mentir en tus declaraciones de impuestos o engañarte sobre los créditos que puedes reclamar. Exigencias o amenazas. Los estafadores querrán que pagues ese mismo instante, por lo que usualmente te dirán: “Ahora o de lo contrario”. De esta forma, amenazan con arresto o deportación. Debido a ello, no te permiten cuestionar ni apelar la cantidad de impuestos que debes.

Los estafadores querrán que pagues ese mismo instante, por lo que usualmente te dirán: “Ahora o de lo contrario”. De esta forma, amenazan con arresto o deportación. Debido a ello, no te permiten cuestionar ni apelar la cantidad de impuestos que debes. Enlaces de sitios web extraños. Los enlaces web extraños o mal escritos pueden llevarlo a sitios dañinos en lugar de IRS.gov.

