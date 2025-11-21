Cuando empiezan a circular rumores sobre pagos del gobierno en redes sociales, es normal que la gente se pregunte si son reales. En las últimas semanas, una afirmación ha llamado la atención: que el IRS enviará un cheque de estímulo de US$1,702 en noviembre de 2025. El tema ha generado confusión, especialmente porque muchos recuerdan aún los estímulos que se dieron durante la pandemia.

Por eso vale la pena revisar la información con calma, apoyarnos en fuentes oficiales y entender de dónde proviene esta cifra. Aunque la idea de un nuevo pago federal suena tentadora, la realidad es distinta a lo que se está compartiendo en plataformas como Facebook, TikTok o YouTube.

¿SE PAGARÁ UN CHEQUE DE ESTÍMULO DE US$1,702 ESTE MES?

Desde el inicio, es importante dejar esto claro: El IRS no enviará ningún cheque de estímulo en noviembre de 2025. Tanto el Departamento del Tesoro, como el IRS y la Casa Blanca han confirmado que no hay programas de pagos directos autorizados para 2025, no existe legislación nueva que apruebe cheques de estímulo.

Lo que sí hay sobre la mesa es una idea del presidente Donald Trump, quien hace unas semanas dijo que tenía la intención de entregar bonos de US$2,000 con el dinero recaudado con sus aranceles. Sin embargo, esto solo es una idea, no hay nada confirmado hasta el momento.

¿ENTONCES, DE DÓNDE SALE LA CIFRA DE US$1,702?

El número que circula en redes no es inventado, pero está completamente fuera de contexto. Esa cantidad corresponde al Alaska Permanent Fund Dividend (PFD) 2024, no a un cheque federal.

El Alaska Department of Revenue confirmó que el monto del dividendo 2024 fue de US$1,702 por persona, exclusivo para residentes permanentes de dicho estado, nada que ver con un programa del IRS.

Para entender la confusión, conviene conocer este programa estatal. El PFD es un pago anual financiado con las ganancias del Alaska Permanent Fund, un fondo soberano creado en 1976 con ingresos del petróleo y gas.

Aunque no habrá cheque federal, sí habrá pagos en Alaska. El estado ya anunció el monto del PFD 2025, que será menor que en 2024. En esta oportunidad, el desembolso será de US$1,000 por persona elegible. Este dinero empezó a repartirse desde el 2 de noviembre.

Fecha estimada de depósito directo: 2 de noviembre de 2025

2 de noviembre de 2025 Fecha estimada para cheques por correo: 10 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 Pagos tardíos: Desde el 20 de noviembre de 2025

Los ciudadanos de Alaska son los que sí recibirán un dinero extra en noviembre (Foto: AFP)

¿CÓMO VERIFICAR SI UN PAGO GUBERNAMENTAL ES REAL?

En épocas de rumores, revisar fuentes oficiales es la forma más segura de evitar errores o estafas.

Sitios oficiales recomendados:

IRS.gov — Pagos federales, impuestos y anuncios oficiales

— Pagos federales, impuestos y anuncios oficiales USA.gov — Información verificada del gobierno

— Información verificada del gobierno pfd.alaska.gov — Datos del Alaska Permanent Fund Dividend

Reglas simples para no caer en información falsa:

No ingresar datos en sitios no oficiales.

No abrir enlaces enviados por mensajes directos.

No confiar en publicaciones con urgencia exagerada (“solo hoy”, “última oportunidad”).

Revisa toda la información del IRS para que no caigas en noticias falsas (Foto: AFP)

