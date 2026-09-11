En septiembre de 2026, algunos hogares aún pueden obtener un beneficio de hasta US$2,200 por cada menor que reúna las condiciones establecidas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). No es un pago extraordinario ni un cheque que se entregue automáticamente, sino el Crédito Tributario por Hijos (CTC), que puede solicitarse al presentar la declaración federal con el Formulario 1040 y el Anexo 8812. Para acceder a él, el contribuyente y el menor deben cumplir reglas relacionadas con la edad, el parentesco, el tiempo de residencia, los ingresos y un número de Seguro Social válido. ¿Quiénes pueden recibir este beneficio y qué deben hacer para reclamarlo? Te lo explicamos a continuación.

El monto no está garantizado para todas las familias: depende de que el menor cumpla los requisitos, de los ingresos del hogar y de la situación tributaria de quien presenta la declaración (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS AÚN PODRÍAN RECIBIR ESTE DINERO?

Algunas familias aún pueden reclamar hasta US$2,200 por cada hijo elegible a través del Crédito Tributario por Hijos (CTC), ahora en septiembre. Esto se debe a que los contribuyentes que solicitaron una prórroga para presentar su declaración federal de impuestos de 2025 tienen, por lo general, hasta el 15 de octubre de 2026 para enviarla.

Al presentar el Formulario 1040 junto con el Anexo 8812, podrán reclamar el crédito si cumplen los requisitos de elegibilidad, incluidos los relacionados con los ingresos, la edad, el parentesco, la residencia y los números de Seguro Social válidos. La prórroga da más tiempo para presentar la declaración, pero no para pagar los impuestos que se debían desde la fecha límite original.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA RECLAMAR HASTA US$2,200 POR HIJO?

Para poder optar al Crédito Tributario por Hijos, tú (o tu cónyuge, si presentan la declaración de impuestos conjuntamente) y cada hijo que cumpla los requisitos deben tener un número de Seguro Social válido para trabajar en los Estados Unidos y emitido antes de la fecha límite para la presentación de la declaración de impuestos (incluidas las prórrogas), publicó el sitio web del IRS.

Además, para ser considerado un niño elegible para el año fiscal 2025, tu hijo generalmente debe:

Ser menor de 17 años al final del año fiscal.

Ser tu hijo, hija, hijastro, hijo adoptivo elegible, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana o un descendiente de alguno de ellos (por ejemplo, un nieto, sobrina o sobrino).

No aportar más de la mitad de su propio sustento durante el año fiscal.

Haber vivido contigo durante más de la mitad del año fiscal.

Ser declarado como dependiente en su declaración de impuestos.

No presentar una declaración conjunta para el año (o presentar la declaración conjunta solo para reclamar el reembolso de los impuestos retenidos o los impuestos estimados).

Ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o residente legal en Estados Unidos.

Para recibir el Crédito Tributario por Hijos de hasta US$2,200 por cada hijo calificado en la declaración correspondiente al año fiscal 2025, el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI, por sus siglas en inglés) no debe superar los siguientes umbrales para obtener el monto completo:

Estado civil para declarar impuestos Umbral a partir del cual comienza a reducirse el crédito Casados que presentan una declaración conjunta US$400,000 Solteros US$200,000 Jefes de familia US$200,000 Casados que presentan por separado US$200,000 Viudos o viudas calificados US$200,000

El crédito no desaparece de inmediato al rebasar esos límites. Se reduce en US$50 por cada US$1,000 —o fracción de US$1,000— que el MAGI exceda el umbral correspondiente.

“Si tiene poca o ninguna obligación tributaria federal, puede calificar para el Crédito Tributario Adicional por Hijos (CTIC), de hasta US$1,700 por hijo que cumpla con los requisitos, según sus ingresos. Debe tener ingresos del trabajo de al menos US$2,500 para ser elegible para el CTIC”, se lee.

¿PARA QUÉ SE PRESENTA EL ANEXO 8812 CON EL FORMULARIO 1040?

El Anexo 8812 se presenta junto con el Formulario 1040 para calcular y reclamar tres créditos relacionados con dependientes:

El Crédito Tributario por Hijos (CTC), de hasta US$2,200 por cada hijo que cumpla los requisitos para el año fiscal 2025.

El Crédito por Otros Dependientes (ODC), que puede aplicar, por ejemplo, a hijos de 17 años o más u otros familiares dependientes elegibles.

El Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC), que es la parte reembolsable que algunas familias pueden recibir, aunque su impuesto federal sobre la renta sea bajo o llegue a cero.

¿Qué calcula el anexo?

El Anexo 8812 sirve para que el IRS determine:

Cuántos hijos y otros dependientes califican.

Si tu ingreso supera el límite a partir del cual el crédito comienza a reducirse.

Cuánto del crédito puede utilizarse para reducir los impuestos que debes.

Si corresponde una porción reembolsable y cuánto se puede reclamar como ACTC.

En otras palabras, el Formulario 1040 es la declaración principal, mientras que el Anexo 8812 aporta el cálculo detallado necesario para solicitar estos créditos y trasladar los montos resultantes a las líneas correspondientes de la declaración.

El Crédito Tributario por Hijos requiere presentar el Formulario 1040 y el Anexo 8812 (Foto: Pexels)