Estados Unidos está atravesando, desde hace algunos años, serios problemas económicos que arrastran al fondo del pozo a quienes menos recursos tienen. Por eso, la idea de recibir un dinero extra se ha posicionado como uno de los temas más importantes del momento. Evidentemente, la noticia de un cheque de reembolso toma más fuerza que nunca.

Si vives en Pensilvania y eres propietario o inquilino, probablemente hayas oído hablar del Programa de Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad/Alquiler. Este programa está diseñado para ofrecer un alivio económico a quienes cumplen ciertos criterios de edad, ingresos y condición de discapacidad. Gracias a fondos de la Lotería y el Juego de Pensilvania, se han destinado recursos significativos para ayudar a los residentes a cubrir parte de los gastos relacionados con su vivienda.

En los últimos años, muchas personas han logrado recibir reembolsos de hasta US$1,500, combinando el reembolso estándar y los pagos suplementarios. Entender cómo funciona el programa, quiénes califican y cómo presentar la solicitud puede marcar la diferencia para acceder a este beneficio sin complicaciones.

Este reembolso se ha financiado con dinero proveniente de la Lotería de Pensilvania (Foto: AFP)

¿QUIÉNES CALIFICAN?

El programa está dirigido a propietarios e inquilinos de Pensilvania que cumplan con criterios de edad, discapacidad e ingresos:

Edad: 65 años o más

Viudas o viudos de 50 años o más

Personas con discapacidad mayores de 18 años

Ingreso familiar anual igual o menor a US$46,520

Si cumples con estos requisitos, podrías ser elegible tanto para el reembolso estándar como para los suplementarios.

¿CUÁNTO DINERO PUEDO RECIBIR?

El monto del reembolso depende de los ingresos y de la ubicación del solicitante. Aquí hay un resumen:

Ingreso anual Reembolso estándar Suplemento (Kicker) Reembolso máximo total US$0 – US$8,270 US$1,000 US$500 US$1,500 US$8,271 – US$15,510 US$770 US$385 US$1,155 US$15,511 – US$18,610 US$460 US$230 US$690 US$18,611 – US$31,010 US$380 US$190 US$570 US$31,011 – US$46,520 US$380 — US$380

Los reembolsos suplementarios se otorgan automáticamente a quienes viven en ciudades como Filadelfia, Scranton o Pittsburgh y tienen ingresos limitados, además de un alto porcentaje de gasto en impuestos sobre la propiedad.

¿CÓMO SOLICITAR EL REEMBOLSO?

Existen varias maneras de presentar la solicitud del Programa de Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad/Alquiler:

En línea: mypath.pa.gov .

Por correo: usando el formulario PA-1000.

En persona: en cientos de ubicaciones en todo el estado.

Para quienes necesitan guía, hay recursos en español, videos instructivos y asistencia gratuita disponible.

FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR

Para los reembolsos de 2024, la fecha límite de solicitud se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2025. Las solicitudes con matasello de esa fecha se aceptarán para su procesamiento. Hasta ahora, se han destinado fondos suficientes para cubrir a todos los solicitantes elegibles.

SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LA SOLICITUD

Una vez enviada la solicitud, puedes verificar su estado de varias formas:

En línea: utilizando la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?”

Por teléfono: llamando al 1-888-PATAXES (728-2937)

Para consultar, necesitarás tu número de Seguro Social, fecha de nacimiento y el año de la solicitud.

Puedes pedir ayuda por teléfono si tienes alguna duda o para hacer seguimiento a tu solicitud (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO SE PAGA ESTE REEMBOLSO?

El cronograma de pago del programa suele seguir este patrón:

Abril: comienzan las notificaciones automatizadas de recepción de solicitud.

Junio: comienzan las notificaciones de aprobación.

1 de julio: inicio de los pagos mediante depósito directo o cheque por correo, según la opción elegida.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!