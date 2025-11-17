Si eres uno de los más de 8 millones de beneficiarios elegibles para el cheque de reembolso por inflación de Nueva York de hasta US$400, pero aún no has recibido tu pago... no entres en pánico. Y es que si bien el 'Estado Imperial' ya comenzó a enviar los cheques, hay miles de pagos que todavía están en proceso de envío (hasta finales de noviembre del 2025).​

Vale precisar que, según el Departamento de Tributación y Finanzas de Nueva York, no existe un portal de rastreo en línea para verificar el estado individual de tu cheque. Sin embargo, hay tres acciones clave que puedes tomar para asegurarte de recibir tu beneficio.

Sea como sea, antes de preocuparte, es importante corroborar que cumples con los requisitos básicos para acceder al reembolso:

Presentaste una declaración de impuestos estatales de residente para 2023 (Formulario IT-201)​.

estatales de residente para 2023 (Formulario IT-201)​. No fuiste declarado como dependiente en la declaración de otra persona​.

en la declaración de otra persona​. Tu ingreso bruto ajustado está dentro de los límites según tu estado civil​.

Así, si cumples estos requisitos, tu cheque debería llegar de manera automática... sin necesidad de aplicar.

LO QUE DEBES VERIFICAR SI NO RECIBISTE EL PAGO DE HASTA US$400

1. Actualiza tu dirección

Probablemente, el paso más importante sea confirmar que el Departamento de Tributación tiene tu dirección actual registrada.

En ese sentido, no olvides que los cheques se envían a la dirección más reciente que el Departamento tiene en su archivo, no necesariamente la dirección del año fiscal 2023.​

Entonces, para actualizar tu dirección, ingresa a tax.ny.gov o contáctate con el servicio de atención telefónica.

2. Comprende que el envío no se organiza por región

También es crucial entender que el envío de cheques NO se organiza por código postal o región. Esto significa que:​

Tus vecinos pueden recibir su cheque semanas antes o después que tú​.

pueden recibir su cheque semanas antes o después que tú​. El hecho de que alguien en tu edificio o calle recibió su cheque no significa que el tuyo llegará al mismo tiempo​.

o recibió su cheque no significa que el tuyo llegará al mismo tiempo​. Los envíos se distribuyen de manera escalonada durante varias semanas, sin patrón geográfico específico​.

De acuerdo con diversos reportes, 6 millones de cheques ya habrían sido enviados, por lo que el resto continuará llegando hasta finales de noviembre.

3. Ten en cuenta que las reemisiones comienzan en diciembre

Si pasa el tiempo y tu pago nunca llega, debes saber que las reemisiones de cheques perdidos, destruidos o no entregados comenzarán en diciembre del 2025.

Para mayor orientación, recuerda que puedes comunicarte con el centro de contacto del Departamento de Tributación y Finanzas, pero con una limitación importante: ellos no podrán proporcionar información sobre el estado de entrega individual de tu cheque.

Evita sorpresas sobre el envío de cheques de hasta $400 y prepárate para las reemisiones si es necesario (Foto: AFP)

