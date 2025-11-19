Todos coincidimos en algo: el costo de vida sigue pegando fuerte. Aunque algunos estudios puedan indicar que la economía se está normalizando, en la práctica uno sigue viendo precios altos en el supermercado, la renta y hasta en los servicios básicos. Por eso, la posibilidad de un nuevo reembolso estatal, emociona a millones.

Esta semana, la gobernadora Kathy Hochul confirmó que millones de residentes del estado de Nueva York recibirán un cheque entre US$150 y US$400 como parte de un programa de alivio por inflación. Si tú también quieres saber si formas parte del grupo elegible, aquí te cuento todo.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, considera que este dinero apoyará en algo los gastos de las familias, los cuales de han elevado por la inflación (Foto: Kamil Krzaczynski / AFP)

¿POR QUÉ ESTÁN ENVIANDO ESTOS CHEQUES?

El programa es una iniciativa del New York State Department of Taxation and Finance para compensar, aunque sea un poco, el aumento del costo de vida. Lo mejor es que no requiere solicitud: si calificas, llega solo.

Motivos principales del reembolso:

Aliviar el impacto de la inflación acumulada.

Apoyar a familias con niños.

Ayudar a contribuyentes de bajos ingresos.

Recompensar a quienes ya habían recibido créditos fiscales estatales.

¿QUIÉNES CALIFICAN REALMENTE?

Los requisitos están muy ligados a la última temporada de impuestos. En pocas palabras, califican quienes recibieron determinados créditos fiscales estatales en 2024.

Calificas si recibiste alguno de estos beneficios:

Empire State Child Credit

Earned Income Tax Credit (EIC)

New York State Earned Income Tax Credit

Y además:

Presentaste tu declaración de impuestos de 2024.

Viviste en Nueva York durante todo el año fiscal.

¿QUIÉN RECIBE EL MONTO MÁS ALTO?

Situación del contribuyente Ingreso anual Monto estimado Padres con 2 o más hijos < US$75,000 Hasta US$400 Padre/madre soltera con 1 hijo < US$75,000 US$200 – US$300 Contribuyentes sin hijos Cualquier ingreso elegible ~ US$150

¿CUÁNDO LLEGAN LOS CHEQUES?

La gobernadora Hochul aseguró que todos los pagos se enviarán antes de que termine el mes. Así que, si estás dentro del programa, deberías ver el cheque o el depósito directo muy pronto.

Formas de envío:

Correo postal (la mayoría de los casos)

Depósito directo (solo contribuyentes que ya reciben pagos estatales electrónicamente)

¿CÓMO VERIFICAR SI TU CHEQUE ESTÁ EN CAMINO?

Pasos para revisar:

Entra a tax.ny.gov. Busca la sección de pagos o reembolsos especiales. Verifica tu elegibilidad con tu información fiscal. Asegura que tu dirección postal está actualizada.

¿QUÉ HAGO SI EL PAGO NO LLEGA?

Si te pasa que todos a tu alrededor lo reciben y tú no, respira. Hay formas en las que puedes tomar cartas en el asunto.

Lo que recomienda el estado:

Esperar tres semanas desde la fecha estimada de envío.

Revisar el estado del pago en tax.ny.gov.

Llamar al (518) 457-5149 del New York State Department of Taxation and Finance.

Confirmar que tu dirección coincida con tu última declaración.

El estado de Nueva York está repartiendo cheques de reembolso entre US$150 y US$400 (Foto: Freepik)

