Desde octubre del 2025, el estado de Nueva York ha comenzado a distribuir sus primeros cheques de reembolso por inflación... como parte de una iniciativa de US$2.5 mil millones para proporcionar un alivio financiero a millones de residentes afectados por el aumento del costo de vida. Así, más de 8.2 millones de neoyorquinos son elegibles para recibir estos pagos únicos, que oscilan entre US$150 y US$400, dependiendo de los ingresos y el estado civil al momento de declarar impuestos.
Vale precisar que la gobernadora Kathy Hochul presentó esta iniciativa como un alivio dirigido a las familias que han pagado impuestos más altos debido a la inflación, aprovechando que las recaudaciones fiscales estatales aumentaron un 15% después de la pandemia de la COVID-19.
¿QUIÉNES RECIBEN LOS PAGOS MÁS ALTOS?
Los montos más altos del reembolso—US$400 por hogar—están destinados a parejas casadas que presentaron su declaración conjunta con un ingreso bruto ajustado de US$150,000 o menos en el año fiscal 2023.
Es decir, los beneficiarios que reciben los pagos máximos son:
Parejas casadas (declaración conjunta)
- US$400: ingresos de US$150,000 o menos
- US$300: ingresos entre US$150,001 y US$300,000
LOS OTROS BENEFICIARIOS
La lista la completan los siguientes beneficiarios:
Declarantes solteros y casados por separado
- US$200: ingresos de US$75,000 o menos
- US$150: ingresos entre US$75,001 y US$150,000
Jefes de hogar
- US$200: ingresos de US$75,000 o menos
- US$150: ingresos entre US$75,001 y US$150,000
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA CALIFICAR?
Para ser elegible, los residentes deben cumplir con tres requisitos básicos:
- Haber presentado una declaración de impuestos estatales de residente para el año 2023 (Formulario IT-201).
- No haber sido declarado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona.
- Tener un ingreso bruto ajustado dentro de los límites establecidos según el estado civil.
SI QUIERO RECIBIR EL CHEQUE, ¿DEBO APLICAR O REGISTRARME?
La respuesta corta es NO. Los cheques se envían automáticamente sin necesidad de aplicar o registrarse.
El Departamento de Tributación y Finanzas de Nueva York ya comenzó a enviarlos por correo y continuará hasta finales de noviembre del 2025.
Cabe resaltar que los destinatarios pueden recibirlos en diferentes momentos, ya que la distribución no se organiza por código postal o región.
¿QUÉ HACER SI TODAVÍA NO HE RECIBIDO MI CHEQUE?
Si aún no has recibido tu cheque, el Departamento de Tributación recomienda:
- Actualizar tu dirección a través de tu cuenta de Servicios en Línea Individuales (Individual Online Services Account) vía tax.ny.gov
- Recordar que los cheques se envían a la dirección más reciente registrada, no necesariamente la del año fiscal 2023.
- Tener en cuenta que si el cheque se pierde, destruye o no llega, las reemisiones comenzarán en diciembre del 2025.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!