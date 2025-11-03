La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) en el mes de noviembre debe realizar pagos a 68 millones de jubilados beneficiarios. Conoce las fechas de pago, los beneficiarios y los montos que deben recibir, según su programa y edad de retiro.

Es importante precisar que el pago a los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) recibieron su pago el viernes 31 de octubre, debido a que el 1 de noviembre fue fin de semana. En tanto, el pago a quienes se jubilaron antes de mayo de 1997 (o si reciben ambos beneficios, Seguro Social y SSI), se realizó a las 00 horas del 3 de noviembre.

EL INICIO DEL PAGO A LOS JUBILADOS DEL SEGURO SOCIAL DE ESTADOS UNIDOS

El pago para quienes se jubilaron después de mayo de 1997, los pagos se inician el regulares del Seguro Social son los miércoles, de acuerdo con el día de nacimiento del beneficiario.

Primer pago

12 de noviembre: aquellas personas que se jubilaron en mayo de 1997 o en cualquier momento posterior y que cumplen años entre los días 1 y el 10 de cualquier mes, recibirán su pago. Esto incluye a los sobrevivientes y beneficiarios del Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI).

Segundo pago

19 de noviembre: aquellas personas que se jubilaron en mayo de 1997 o en cualquier momento posterior y que cumplen años entre los días 11 y el 20 de cualquier mes, recibirán su pago. Esto incluye a los sobrevivientes y beneficiarios del Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI).

Tercer pago

26 de noviembre: aquellas personas que se jubilaron en mayo de 1997 o en cualquier momento posterior y que cumplen años entre los días 21 y el 30 de cualquier mes, recibirán su pago. Esto incluye a los sobrevivientes y beneficiarios del Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI).

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS JUBILADOS DEL SEGURO SOCIAL EN NOVIEMBRE 2025?

La Administración de Seguridad Social explica que el valor de los depósitos o cheques varía significativamente, ya que están directamente relacionados con la edad de retiro y las contribuciones a lo largo de la carrera laboral. A continuación, conoce los montos máximos que pueden recibir:

El pago promedio de un jubilado es de US$1,976.

Pareja de jubilados, ambos recibiendo los mismos beneficios, tendrán un pago promedio de US$3,089.

Las personas que tuvieron una jubilación temprana, a los 62 años, reciben un máximo de US$2,777 al mes.

Para quienes se retiraron a los 67 años, su pago mensual puede ser hasta US$4,018.

Quienes retrasaron su jubilación hasta los 70 años, pueden obtener un pago máximo mensual de hasta US$5,180.

Sobrevivientes

Una madre viuda con dos hijos: recibirá en promedio US$3,761.

Un viudo o viuda sin hijos: recibirá en promedio US$1,832.

EL PAGO PARA LOS BENEFICIARIOS SSDI

El beneficio SSDI mensual se basa en los ingresos promedio de por vida cubiertos por el Seguro Social. De acuerdo con la SSA, estos son los montos para noviembre de 2025:

Un cheque promedio: US$1,620

Personas con ceguera: US$2,700.

Periodo de trabajo de prueba: US$1,160.

