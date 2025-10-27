En el extremo norte de Estados Unidos, donde las temperaturas bajan pero la solidaridad se mantiene firme, los residentes de Alaska se preparan para recibir un alivio económico que se ha convertido en tradición. El estado vuelve a distribuir el Dividendo del Fondo Permanente (PFD), un pago que este año alcanza los 1,702 dólares, y que llegará a miles de hogares durante el mes de noviembre.

Creado como una forma de compartir las ganancias generadas por los recursos naturales del estado —principalmente petróleo y minerales—, el PFD se ha consolidado como uno de los programas más singulares del país.

Según el Departamento de Ingresos de Alaska, este fondo no solo busca compensar a los ciudadanos por el uso de sus recursos, sino también impulsar la economía local y brindar apoyo a las familias de menores ingresos.

El cheque está destinado a ayudar a los hogares y contribuyentes de bajos ingresos o recursos e impulsar la economía local (Foto: AFP)

ESTAS SON LAS PERSONAS QUE CALIFICAN AL PAGO DE NOVIEMBRE EN ALASKA

Para acceder a este beneficio, los residentes deben cumplir con una serie de condiciones que refuerzan el sentido de pertenencia al estado. Entre ellas, vivir de manera permanente en Alaska, tener la intención de quedarse indefinidamente y no haber solicitado residencia o beneficios en otro estado o país. Además, las autoridades especifican que los solicitantes no deben haber sido condenados por delitos graves durante el año en curso.

¿CUÁNDO SE ENVIARÁ EL CHEQUE DE ESTÍMULO?

El Departamento de Ingresos de Alaska ha detallado que los pagos se realizarán de manera automática, de acuerdo con el estatus de cada solicitante.

Los pagos se enviarán de manera automática a quienes cumplan con los requisitos y el día dependerá de su estatus (Foto: AFP)

Aquellos cuya solicitud figure como “Elegible – No pagado” al 12 de noviembre de 2025, recibirán su depósito el 20 de noviembre de 2025. El dinero se enviará directamente a las cuentas registradas, garantizando que los beneficiarios no tengan que hacer trámites adicionales.

Más allá de su carácter económico, el PFD se ha convertido en un símbolo de identidad para los habitantes de Alaska. Cada año, los residentes esperan con expectativa el anuncio del monto, que varía según las ganancias estatales, pero mantiene un profundo significado: la idea de que todos comparten una parte del patrimonio común del estado.

En tiempos de incertidumbre financiera, este dividendo vuelve a ser una inyección de optimismo y estabilidad. Mientras en otras partes del país los programas de ayuda se debaten, Alaska reafirma su compromiso con un modelo que combina justicia social, sostenibilidad y sentido comunitario.

