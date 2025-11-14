El pago del Seguro Social se entrega sin falta todos los meses, por lo que al encontrarnos en el décimo primer mes del año, este continúa otorgándose a los beneficiarios de acuerdo con el cronograma. Si bien, muchos ya cobraron su cheque o están a poco de recibirlo, hay algunos a los que no se les otorgará este mes de noviembre. ¿A quiénes exactamente y por qué? La respuesta en los siguientes párrafos.

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS QUE NO RECIBIRÁN SU CHEQUE EN NOVIEMBRE DE 2025?

Primero, aclaremos que la entrega de los cheques se basa según el calendario, que toma como referencia la fecha de nacimiento del beneficiario; por tanto, los pagos se envían tres veces al mes los miércoles. Así tenemos:

Los nacidos entre el 1 y el 10 del mes: 12 de noviembre

12 de noviembre Los nacidos entre el 11 y el 20 del mes: 19 de noviembre.

19 de noviembre. Los nacidos entre el 21 y el 31 del mes: 26 de noviembre

Si recibías tu cheque antes de mayo de 1997, dicho pago se realiza el día 3 de cada mes. Pero pese a esta aclaración, hay un grupo de beneficiarios que no recibirá ningún monto este mes de noviembre de 2025.

¿De quiénes se trata? Los beneficiarios que reciben el Ingreso de Seguridad Suplementaria no les entregarán su cheque en noviembre porque ya recibieron dos en octubre.

De acuerdo con el SSA, el SSI proporciona los pagos mensuales a personas con discapacidades y adultos mayores con pocos o ningún ingreso ni recursos el primer día del mes, pero como en noviembre este cayó sábado, su cheque correspondiente a ese mes se lo entregaron el 31 de octubre.

Se dice que se le entregó dos en el mes pasado porque el que correspondía a octubre lo cobró el 1 de ese mismo mes y el otro el 31.

El SSI (Supplemental Security Income o Seguridad de Ingreso Suplementario) es un programa federal de Estados Unidos que otorga pagos mensuales a personas mayores de 65 años, discapacitadas o ciegas, que tienen ingresos y recursos muy limitados. El objetivo es ayudarles a cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y ropa.

EL SEGURO SOCIAL EN ESTADOS UNIDOS

El seguro social en Estados Unidos es un programa federal que brinda beneficios económicos a trabajadores jubilados, personas con discapacidad y los familiares sobrevivientes de trabajadores fallecidos. Este se financia con impuestos sobre la nómina, denominados FICA, que tanto empleados como empleadores pagan durante la vida laboral activa.​

Para participar y recibir beneficios, es obligatorio obtener un número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés), que sirve también como identificador fiscal para trabajar, abrir cuentas bancarias y tramitar otros servicios oficiales en EE.UU.

