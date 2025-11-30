Una reciente política de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés) ha establecido que sus estudiantes con estatus de inmigrante ilegal podrán faltar a clases de manera justificada en caso consideren que ellos o sus familiares sientan temor de ser intervenidos por los agentes federales de inmigración. En esta nota te revelaré cuánto tiempo se permitirá y qué requisitos se necesita para acceder a ello.

En el documento llamado ‘Codificación de Asistencia de las Escuelas Públicas de Chicago para Preocupaciones de Seguridad Relacionadas con la Actividad de Representantes Federales’ precisa que estos escolares serán marcados como ‘excusados’.

Para ello, el padre o el tutor del estudiante tendrá que reportar la ausencia escribiendo en la casilla de notas lo siguiente: Preocupación por la salud y seguridad del estudiante. Automáticamente, la escuela entenderá que su falta está relacionada como un acto preventivo de las operativos migratorios.

Solo el padre o el tutor del estudiante tendrá que notificar su ausencia por temor ante los agentes federales. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

No existe algún otro requisito; solo el estudiante tiene que estar cursando en algún grado de las escuelas públicas situadas en Chicago y cuyo estatus migratorio sea ‘ilegal’.

Respecto al tiempo de ausencia que un alumno migrante ilegal puede tener, el documento del CPS establece que no existe un límite de días. Esto quiere decir que el estudiante podrá tomarse las semanas necesarias en caso considere que su integridad física esté en riesgo.

Ahora, es sumamente importante que el motivo de la ausencia del menor de edad sea comunicado mediante los métodos aprobados por el distrito, ya que así sea considerará una ‘ausencia justificada’.

Los agentes de ICE se han hecho presente en distintas localidades de Chicago para detener inmigrantes ilegales. (Crédito: Erin Hooley / AP)

También podrán ausentarse a eventos públicos

Otra disposición de la política del CPS es que los estudiantes migrantes ilegales no asistirán a “eventos cívicos” patrocinados por organizaciones sin fines de lucro o entidad gubernamental que está abierto al público, en caso consideren que estén en riesgo.

Si bien esto sería un punto favorable para las familias migrantes, ya que así evitarían toparse con algún agente federal, existen funcionarios que están en contra de esta medida, ya que consideran que los estudiantes serían los únicos perjudicados porque estarían atrasando su aprendizaje.

Aunque se han conocido pocos casos de menores de edad intervenidos por los uniformados de inmigración, caso contrario sucede que los padres o tutores. Según datos otorgados por CNN, en tan solo dos operativos realizados este año en Estados Unidos, se han arrestado aproximadamente a 3,000.

