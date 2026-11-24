Los conductores que tengan previsto recoger a familiares o amigos en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago deberán prestar atención a una advertencia de las autoridades. Ante el incremento del tráfico vehicular previsto durante la semana de Thanksgiving, la Policía Estatal de Illinois recordó que detenerse o estacionar en el arcén de las carreteras cercanas a las terminales es una práctica peligrosa e ilegal. Quienes incumplan esta disposición pueden recibir una multa de hasta US$164.

El director de la Policía Estatal de Illinois, Brendan F. Kelly, pidió a los conductores evitar esta maniobra, incluso cuando únicamente estén esperando a pasajeros que llegan de viaje.

“Si tienes amigos o familiares que llegan en avión durante las fiestas, recuerda que no solo es peligroso detenerse o estacionarse en el arcén, sino que también es ilegal”, señaló Kelly según NBC Chicago.

“La Policía Estatal de Illinois emitirá citaciones a quienes sean sorprendidos deteniéndose ilegalmente en el arcén y los infractores se enfrentan a una multa de hasta US$164”, agregó.

Los conductores que esperen pasajeros en los arcenes de las carreteras cercanas pueden recibir multas de hasta US$164. (Foto: AFP)

¿En qué zonas está prohibido esperar pasajeros?

La restricción está respaldada por la ley O’Hare Driver Safety Act, que entró en vigor en 2025. Esta normativa prohíbe detener o estacionar vehículos en los arcenes de las autopistas ubicadas dentro de un radio de media milla de la entrada este del aeropuerto.

La prohibición también comprende el área de intersección entre las autopistas interestatales I-90 e I-294. La medida busca reducir los riesgos que generan los vehículos detenidos en estas vías de circulación.

¿Dónde pueden esperar los conductores para recoger pasajeros?

Como alternativa, el Departamento de Aviación de Chicago (CDA) recomienda utilizar el estacionamiento de espera para teléfonos celulares (cell phone lot), donde los conductores pueden aguardar hasta que sus pasajeros estén listos.

Asimismo, la institución recuerda que no está permitido esperar en las aceras de las terminales: los vehículos deben acercarse únicamente cuando la persona que van a recoger esté preparada para subir. Para quienes necesiten dejar pasajeros, existe la instalación Kiss ‘n’ Fly, ubicada fuera del área principal de las terminales, desde donde pueden tomar un autobús hasta su zona de salida.

Las autoridades recomiendan utilizar el cell phone lot, la instalación Kiss 'n' Fly o el transporte público para evitar sanciones y congestiones. (Foto referencial: AFP)

Otra alternativa para evitar la congestión es utilizar el transporte público. Las autoridades recomiendan llegar o salir de O’Hare mediante la línea azul de la CTA, el servicio ferroviario Metra North Central Service y la ruta Pace Pulse Dempster Line.

Estas opciones pueden ayudar a reducir el tráfico alrededor del aeropuerto durante uno de los períodos de mayor movimiento del año.