La megatormenta invernal ya está presente en Estados Unidos , trayendo consigo condiciones críticas en el clima en diversos estados del país. Chicago será de una las zonas que resultarán afectadas con el descenso drástico de las temperaturas y posibles nevadas; por lo tanto, sus habitantes podrían experimentar serias complicaciones. Ante la advertencia de clima gélido en la ciudad, las autoridades locales han tomado ciertas medidas; entre ellas, activar el protocolo de emergencia conocido como ‘Código Azul’. ¿Qué significa realmente esta alerta y cuáles son los peligros latentes que surgirían en las próximas horas? Descubre los detalles críticos a continuación.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este sábado 24 de enero el panorama será muy crítico en la Ciudad de los Vientos: se prevén que las temperaturas oscilarán entre 9 a 11 °F en horas de la mañana y tarde.

Para la noche de hoy, sus habitantes sentirán un ambiente muy frío, con valores térmicos máximos de 8 °F (-13 °C). La agencia señaló que se podría registrar acumulaciones de nieve de hasta 2 pulgadas.

Chicago registrará temperaturas gélidas para este fin de semana. (Crédito: Kiichiro Sato / AP) / Kiichiro Sato

Qué es el Código Azul

También conocido en gran parte de EE. UU. como Code Blue, se trata de un protocolo de emergencia por frío extremo. Como te indiqué anteriormente, Chicago está atravesando un frío extremo para este fin de semana. Entonces, este programa brinda la posibilidad de que las personas más vulnerables (aquellos que viven en las calles o no tienen calefacción adecuada) sean protegidas.

Por esa razón, las autoridades locales han ordenado la apertura de refugios y centros de calentamiento con el propósito de que estos habitantes en condición de vulnerabilidad estén bajo resguardo.

Los refugios o centros de calentamiento son ideales para personas que viven en las calles o no cuenten con calefacción. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Los riesgos que enfrentará Chicago para este fin de semana

Debido al frío extremo pronosticado para este sábado 24 y domingo 25 de enero en la ‘Ciudad de los Vientos’, el medio N+ Univision advierte que no abrigarse adecuadamente representa un riesgo grave. Sin la protección necesaria, los ciudadanos podrían enfrentar cuadros de hipotermia y congelación.

Bastará que la piel esté expuesta 10 minutos al aire gélido para sentir las consecuencias, ya que los tejidos se podrían dañar. Para prevenir este suceso, es necesario vestirse en capas y taparse ciertas partes del cuerpo, tales como manos, nariz, orejas, entre otras.

Ante la alerta de posibles nevadas en el área, los conductores están expuestos a sufrir un accidente de tránsito, ya que existiría menos tracción y una visibilidad reducida. Por lo tanto, se recomienda que eviten cualquier tipo de viaje o, en todo caso, conducir a baja velocidad.

