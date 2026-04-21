Por segundo año consecutivo, Chicago no celebrará uno de los eventos más representativos de su comunidad mexicana. El tradicional desfile del Cinco de Mayo en el vecindario de La Villita ha sido cancelado en medio de un ambiente marcado por el miedo y la incertidumbre. Aunque se trata de una festividad que normalmente reúne a cientos de personas para conmemorar una fecha histórica, este año las preocupaciones relacionadas con la aplicación de leyes migratorias han pesado más que el espíritu festivo. Organizadores aseguran que la prioridad es la seguridad de las familias, en un contexto donde muchos prefieren evitar reuniones públicas.

El desfile del Cinco de Mayo no es cualquier evento. Cada año, esta celebración recuerda la victoria de México sobre el ejército francés de Napoleón III en la Batalla de Puebla de 1862, convirtiéndose en un símbolo de orgullo cultural para la comunidad latina en la ciudad.

La comunidad evita asistir al desfile de Cinco de Mayo en Chicago por temor a operativos migratorios. | Crédito: AFP

Sin embargo, el contexto actual ha cambiado el panorama. La comunidad mexicana en Chicago continúa en tensión tras el llamado “Operativo Midway Blitz”, una agresiva campaña de deportación impulsada durante la administración de Donald Trump en el área el otoño pasado. Este operativo dejó una huella profunda, generando temor entre los residentes, especialmente en zonas con alta presencia latina.

Por qué Chicago canceló el desfile del Cinco de Mayo

Según los organizadores, entre ellos la Cámara de Comercio de Cermak Road y Casa Puebla, muchas familias enfrentan hoy un escenario de miedo constante. En un comunicado, señalaron que existe una creciente preocupación por las acciones de las autoridades migratorias y la posibilidad de redadas. Esto ha llevado a que muchas personas eviten asistir a eventos masivos, incluso aquellos que históricamente han sido espacios de celebración y unidad.

“No hay nada que celebrar”, afirmaron, reflejando el sentimiento de una comunidad que aún no logra recuperar la tranquilidad. La cancelación no es una decisión nueva: el desfile ya había sido suspendido el año pasado por razones similares. En ese momento, el organizador Héctor Escobar reconoció que fue una medida difícil, pero necesaria para proteger a los asistentes.

El desfile de Cinco de Mayo en Chicago solía reunir a cientos de personas antes de su cancelación. | Crédito: Pexels/José Luyo

El impacto de las acciones federales también ha sido evidente en otras zonas como Pilsen y el lado sureste de Chicago. En meses recientes, agentes federales realizaron operativos que incluyeron detenciones y el uso de irritantes químicos como gas lacrimógeno, lo que provocó protestas masivas y movilizaciones comunitarias en defensa de los inmigrantes.

Aunque la intensidad de estos operativos ha disminuido, sus efectos siguen presentes. La desconfianza y el temor continúan marcando la vida cotidiana de muchas familias, lo que explica por qué eventos tradicionales como el desfile del Cinco de Mayo han tenido que quedar en pausa.

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