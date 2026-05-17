¿Resides en Chicago y estás pasando por dificultades económicas? Puedes aliviarlas en cierta parte con el reciente anuncio de entrega de alimentos gratis en esta localidad del 18 al 21 de mayo. Distintas despensas se unen a esta causa solidaria que beneficiará a cientos de familias; tan solo es necesario evidenciar que resides en esta área. Para saber cuáles son los horarios y los centros de distribución disponibles, te invito a leer los siguientes párrafos.
A pesar de que se trata de la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, distintas organizaciones tienen la cantidad de alimentos suficiente para entregar a las personas más necesitadas en cada jornada.
Greater Chicago Food distribuirá estos productos nutritivos a cientos de despensas para que sean repartidas a los habitantes en las jornadas señaladas. Por esa razón, es necesario conocer los horarios y los puntos de entrega disponibles.
Eso sí, como medida preventiva, te aconsejo que lleves alguna identificación la cual acredite que resides en Chicago; de esa forma, accederás a estos alimentos sin ningún inconveniente. También es recomendable que lleves una bolsa resistente.
Ten en cuenta que los productos distribuidos varían según cada programa, el cual contempla una combinación de alimentos frescos y artículos empaquetados
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Chicago del 18 al 21 de mayo
LUNES 18 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|St Stanislaus Kostka
|1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 60642
|11:30 a 12:30 p.m.
|St Pius V Parish
|1919 S Ashland Ave., Chicago, IL 60608
|12:30 a 1:30 p.m.
|Pilsen Food Pantry
|2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 60608
|10 a.m. a 1:30 p.m.
|Care For Friends
|530 W Fullerton Pkwy., Chicago, IL 60614
|10:30 a.m. a 12:30 p.m. - 11 a.m. a 1 p.m.
|Safer Foods
|808 S Kedzie Ave., Chicago, IL 60612
|3 a 5 p.m.
MARTES 19 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
|Meals Ministry
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|St Matthew Child Advocate
|1000 N Orleans St., Chicago, IL 60610
|10 a.m. a 12 p.m.
|Chicago Temple Corps Community Center
|1 N Ogden Ave., Chicago, IL 60607
|10 a.m. a 12 p.m.
|First Baptist Congregational Church of Chicago
|1613 W Washington Blvd., Chicago, IL 60612
|10 a.m. a 12 p.m.
MIÉRCOLES 20 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
|Meals Ministry
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|Breaking Bread Ministries
|1111 N Wells St Ste 500, Chicago, IL 60610
|6 a 7 p.m.
|Northwestern University Settlement Association
|1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 60622
|9 a.m. a 12 p.m.
|St Stanislaus Kostka
|1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 60642
|11:30 a 12:30 p.m.
JUEVES 21 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
|Meals Ministry
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|Northwestern University Settlement Association
|1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 60622
|9 a.m. a 12 p.m.
|St Stanislaus Kostka
|1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 60642
|11:30 a 12:30 p.m.
|Pilsen Food Pantry
|2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 60608
|2 a 5 p.m.
En caso no localices una despensa cercana, ingresa al sitio web de Greater Food Chicago; con solo escribir tu código postal, dirección o vecindario, el sistema te desplegará los centros de ayuda disponibles en tu zona.
