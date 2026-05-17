La iniciativa está destinada para todos los habitantes de la ciudad de Chicago. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
¿Resides en y estás pasando por dificultades económicas? Puedes aliviarlas en cierta parte con el reciente anuncio de entrega de en esta localidad del 18 al 21 de mayo. Distintas despensas se unen a esta causa solidaria que beneficiará a cientos de familias; tan solo es necesario evidenciar que resides en esta área. Para saber cuáles son los horarios y los centros de distribución disponibles, te invito a leer los siguientes párrafos.

A pesar de que se trata de la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, distintas organizaciones tienen la cantidad de alimentos suficiente para entregar a las personas más necesitadas en cada jornada.

Greater Chicago Food distribuirá estos productos nutritivos a cientos de despensas para que sean repartidas a los habitantes en las jornadas señaladas. Por esa razón, es necesario conocer los horarios y los puntos de entrega disponibles.

Eso sí, como medida preventiva, te aconsejo que lleves alguna identificación la cual acredite que resides en Chicago; de esa forma, accederás a estos alimentos sin ningún inconveniente. También es recomendable que lleves una bolsa resistente.

Ten en cuenta que los productos distribuidos varían según cada programa, el cual contempla una combinación de alimentos frescos y artículos empaquetados

Para esta ocasión, Greater Chicago Food realizará la distribución de alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Chicago del 18 al 21 de mayo

LUNES 18 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
St Stanislaus Kostka1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 6064211:30 a 12:30 p.m.
St Pius V Parish1919 S Ashland Ave., Chicago, IL 6060812:30 a 1:30 p.m.
Pilsen Food Pantry2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 6060810 a.m. a 1:30 p.m.
Care For Friends530 W Fullerton Pkwy., Chicago, IL 6061410:30 a.m. a 12:30 p.m. - 11 a.m. a 1 p.m.
Safer Foods808 S Kedzie Ave., Chicago, IL 60612 3 a 5 p.m.

MARTES 19 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Chicago Lights126 E Chestnut St., Chicago, IL 606119:30 a 11:30 a.m.
Meals Ministry126 E Chestnut St., Chicago, IL 6061111:30 a.m. a 1 p.m.
St Matthew Child Advocate1000 N Orleans St., Chicago, IL 6061010 a.m. a 12 p.m.
Chicago Temple Corps Community Center1 N Ogden Ave., Chicago, IL 6060710 a.m. a 12 p.m.
First Baptist Congregational Church of Chicago1613 W Washington Blvd., Chicago, IL 6061210 a.m. a 12 p.m.
Los habitantes deberán llevar una bolsa resistible para recibir sus alimentos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando gemini)
MIÉRCOLES 20 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Chicago Lights126 E Chestnut St., Chicago, IL 606119:30 a 11:30 a.m.
Meals Ministry126 E Chestnut St., Chicago, IL 6061111:30 a.m. a 1 p.m.
Breaking Bread Ministries1111 N Wells St Ste 500, Chicago, IL 606106 a 7 p.m.
Northwestern University Settlement Association1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 606229 a.m. a 12 p.m.
St Stanislaus Kostka1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 6064211:30 a 12:30 p.m.

JUEVES 21 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Chicago Lights126 E Chestnut St., Chicago, IL 606119:30 a 11:30 a.m.
Meals Ministry126 E Chestnut St., Chicago, IL 6061111:30 a.m. a 1 p.m.
Northwestern University Settlement Association1400 W Augusta Blvd., Chicago, IL 606229 a.m. a 12 p.m.
St Stanislaus Kostka1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 6064211:30 a 12:30 p.m.
Pilsen Food Pantry2124 S Ashland Ave., Chicago, IL 606082 a 5 p.m.

En caso no localices una despensa cercana, ingresa al sitio web de ; con solo escribir tu código postal, dirección o vecindario, el sistema te desplegará los centros de ayuda disponibles en tu zona.

