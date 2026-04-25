Es una buena oportunidad para que los residentes de Chicago acceden a alimentos gratis. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Para finalizar el presente mes, la realizará una jornada de para aliviar la carga económica de decenas de familias inmigrantes. Los interesados pueden acceder a productos de primera necesidad que les podría durar por varios días. Si pretendes aprovechar este beneficio comunitario o conoces a una persona que lo necesita, en esta nota te brindaré los detalles sobre esta iniciativa; conocerás los horarios y los puntos de entrega desde el 27 hasta el 30 de abril.

TE PUEDE INTERESAR

Para esta ocasión, distintas organizaciones unieron esfuerzos para la distribución de alimentos sin costo, tales como Greater Chicago Food Depositorr, Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago, New Hope Community Food Pantry y The Friendship Center.

Este programa social está dirigido especialmente para aquellas personas con carencias económicas; sin embargo, cualquier inmigrante o ciudadano puede acceder a este beneficio, pero tendrá que asistir en las fechas, horarios y ubicaciones indicadas.

Este programa está dirigido para personas con escasos recursos económicos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
Horarios y puntos de entrega para recibir alimentos gratis en Chicago del 27 al 30 de abril

LUNES 27 DE ABRIL

OrganizaciónUbicaciónHorario
Calumet City Resources Inc.768 Lincoln Ave, Calumet City, IL 60409De 9:30 a 11:30 a.m.
St. Basil/Visitation843 West Garfield (West doors), Chicago, IL 60621De 8 a 11 a.m.
St. Christopher Church14641 Keeler Ave, Midlothian, IL 60445De 10 a 12 p.m.
St. Fabian Catholic Church8300 Thomas Ave, Bridgeview, IL 60455De 10 a 11 a.m.
St. Gall5511 S. Sawyer, Chicago, IL 60629De 4 a 6 p.m.
St. Sabina1120 W. 79th St., Chicago, IL 60620De 9 a 3 p.m.
St. Stanislaus Kostka1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL 60612De 11:30 a 12:30 p.m.
St. Vincent de Paul Society13145 S. Houston Ave, Chicago, IL 60633De 9 a 11 a.m.
Summit Community Center7437 W. Archer Ave., Summit, IL 60501De 9 a 11:30 a.m. y de 1 a 3:30 p.m.
Bernardin Center Food Pantry Main Line671 S. Lewis Ave., Waukegan, IL 60085De 9 a 12 p.m.

MARTES 28 DE ABRIL

OrganizaciónUbicaciónHorario
Victory Christian International Ministries10 Hemlock St., Park Forest , IL 60466De 10 a 12 p.m.
Calumet City Resources Inc.768 Lincoln Ave, Calumet City, IL 60409De 9:30 a 11:30 a.m.
Casa Catalina Chicago4537 S. Ashland Ave., Chicago, IL 60609De 9:30 a 11:30 a.m. y de 1 a 3 p.m.
Mission of Our Lady of the Angels3814 West Iowa Street, Chicago, IL 60651De 8 a 10 a.m.
St. Agatha3147 W Douglas Blvd, Chicago, IL 60623De 9 a 11 a.m.
St. Aloysius3147 W Douglas Blvd, Chicago, IL 60623De 9 a 12 p.m.
St. Francis Xavier Food Pantry124 N Spring Avenue, La Grange, IL 60525De 10 a 11:30 a.m.
St. James2907 S. Wabash Ave., Chicago, IL 60616De 9 a 11 a.m.
St. Moses the Black Parish331 E. 71st Street, Chicago, IL 60619De 5:30 a 7 a.m.
Presta atención a las ubicaciones, las fechas y los horarios de entrega de estos alimentos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
MIÉRCOLES 30 DE ABRIL

OrganizaciónUbicaciónHorario
Casa Catalina Chicago4537 S. Ashland Ave., Chicago, IL 60609De 1 a 5:30 p.m.
St. Basil/Visitation843 West Garfield (West doors), Chicago, IL 60621De 8 a 11 a.m.
St. James2907 S. Wabash Ave., Chicago, IL 60616De 9 a 11 a.m.
St. Martin De Porres5112 W Washington Blvd, Chicago, IL 60644De 10 a 12 p.m.
St. Moses the Black Parish331 E. 71st Street, Chicago, IL 60619De 10 a 12 p.m.
St. Stanislaus Kostka1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL 60612De 11:30 a 12:30 p.m.

JUEVES 30 DE ABRIL

OrganizaciónUbicaciónHorario
Victory Christian International Ministries10 Hemlock St., Park Forest , IL 60466De 10 a 2 p.m.
Casa Catalina Chicago4537 S. Ashland Ave., Chicago, IL 60609De 9:30 a 11:30 a.m. y de 1 a 3 p.m.
Faith Feeds1585 N Rand Rd, Palatine, IL 60074De 4 a 6 p.m.
St. Christopher14641 Keeler Ave, Midlothian, IL 60445De 10 a 12 p.m.

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

Contenido sugerido

Contenido GEC