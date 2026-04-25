Para finalizar el presente mes, la ciudad de Chicago realizará una jornada de distribución gratuita de alimentos para aliviar la carga económica de decenas de familias inmigrantes. Los interesados pueden acceder a productos de primera necesidad que les podría durar por varios días. Si pretendes aprovechar este beneficio comunitario o conoces a una persona que lo necesita, en esta nota te brindaré los detalles sobre esta iniciativa; conocerás los horarios y los puntos de entrega desde el 27 hasta el 30 de abril.
Para esta ocasión, distintas organizaciones unieron esfuerzos para la distribución de alimentos sin costo, tales como Greater Chicago Food Depositorr, Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago, New Hope Community Food Pantry y The Friendship Center.
Este programa social está dirigido especialmente para aquellas personas con carencias económicas; sin embargo, cualquier inmigrante o ciudadano puede acceder a este beneficio, pero tendrá que asistir en las fechas, horarios y ubicaciones indicadas.
Horarios y puntos de entrega para recibir alimentos gratis en Chicago del 27 al 30 de abril
LUNES 27 DE ABRIL
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Calumet City Resources Inc.
|768 Lincoln Ave, Calumet City, IL 60409
|De 9:30 a 11:30 a.m.
|St. Basil/Visitation
|843 West Garfield (West doors), Chicago, IL 60621
|De 8 a 11 a.m.
|St. Christopher Church
|14641 Keeler Ave, Midlothian, IL 60445
|De 10 a 12 p.m.
|St. Fabian Catholic Church
|8300 Thomas Ave, Bridgeview, IL 60455
|De 10 a 11 a.m.
|St. Gall
|5511 S. Sawyer, Chicago, IL 60629
|De 4 a 6 p.m.
|St. Sabina
|1120 W. 79th St., Chicago, IL 60620
|De 9 a 3 p.m.
|St. Stanislaus Kostka
|1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL 60612
|De 11:30 a 12:30 p.m.
|St. Vincent de Paul Society
|13145 S. Houston Ave, Chicago, IL 60633
|De 9 a 11 a.m.
|Summit Community Center
|7437 W. Archer Ave., Summit, IL 60501
|De 9 a 11:30 a.m. y de 1 a 3:30 p.m.
|Bernardin Center Food Pantry Main Line
|671 S. Lewis Ave., Waukegan, IL 60085
|De 9 a 12 p.m.
MARTES 28 DE ABRIL
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Victory Christian International Ministries
|10 Hemlock St., Park Forest , IL 60466
|De 10 a 12 p.m.
|Calumet City Resources Inc.
|768 Lincoln Ave, Calumet City, IL 60409
|De 9:30 a 11:30 a.m.
|Casa Catalina Chicago
|4537 S. Ashland Ave., Chicago, IL 60609
|De 9:30 a 11:30 a.m. y de 1 a 3 p.m.
|Mission of Our Lady of the Angels
|3814 West Iowa Street, Chicago, IL 60651
|De 8 a 10 a.m.
|St. Agatha
|3147 W Douglas Blvd, Chicago, IL 60623
|De 9 a 11 a.m.
|St. Aloysius
|3147 W Douglas Blvd, Chicago, IL 60623
|De 9 a 12 p.m.
|St. Francis Xavier Food Pantry
|124 N Spring Avenue, La Grange, IL 60525
|De 10 a 11:30 a.m.
|St. James
|2907 S. Wabash Ave., Chicago, IL 60616
|De 9 a 11 a.m.
|St. Moses the Black Parish
|331 E. 71st Street, Chicago, IL 60619
|De 5:30 a 7 a.m.
MIÉRCOLES 30 DE ABRIL
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Casa Catalina Chicago
|4537 S. Ashland Ave., Chicago, IL 60609
|De 1 a 5:30 p.m.
|St. Basil/Visitation
|843 West Garfield (West doors), Chicago, IL 60621
|De 8 a 11 a.m.
|St. James
|2907 S. Wabash Ave., Chicago, IL 60616
|De 9 a 11 a.m.
|St. Martin De Porres
|5112 W Washington Blvd, Chicago, IL 60644
|De 10 a 12 p.m.
|St. Moses the Black Parish
|331 E. 71st Street, Chicago, IL 60619
|De 10 a 12 p.m.
|St. Stanislaus Kostka
|1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL 60612
|De 11:30 a 12:30 p.m.
JUEVES 30 DE ABRIL
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Victory Christian International Ministries
|10 Hemlock St., Park Forest , IL 60466
|De 10 a 2 p.m.
|Casa Catalina Chicago
|4537 S. Ashland Ave., Chicago, IL 60609
|De 9:30 a 11:30 a.m. y de 1 a 3 p.m.
|Faith Feeds
|1585 N Rand Rd, Palatine, IL 60074
|De 4 a 6 p.m.
|St. Christopher
|14641 Keeler Ave, Midlothian, IL 60445
|De 10 a 12 p.m.
