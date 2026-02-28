Este sábado 28 de febrero, la ciudad de Chicago reafirma su compromiso con el bienestar de sus habitantes, pues se confirmó la entrega de víveres totalmente gratis. Como parte de un esfuerzo para aliviar el gasto económico de las familias que residen en esta áreas, una organización ha coordinado puntos estratégicos para proporcionar los alimentos. Si resides en esta localidad o conoces a alguien que puede sacar provecho de este apoyo, en los siguientes párrafos te revelaré los centros habilitados y cómo aplicar a este beneficio.
Greater Chicago Food Depository encabeza esta jornada especial, la cual se integra en una red de apoyo diseñada para garantizar que los habitantes de Chicago puedan obtener alimentos básicos sin gastar un dólar.
Dónde entregarán alimentos gratuitos en Chicago
Con el fin de acercar este beneficio a los habitantes, te comentaré que se habilitaron múltiples sedes en zonas de fácil alcance, destacando entre los centros de entrega oficiales los siguientes puntos:
|Punto de entrega
|Dirección
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
|Meals Ministry
|126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
|St Matthew Child Advocate
|1000 N Orleans St, Chicago, IL 60610
|LaSalle Ministries
|1111 N Wells St STE 301, Chicago, IL 60610
|Breaking Bread Ministries
|1111 N Wells St Ste 500, Chicago, IL 60610
|Our Lady of the Holy Family
|1334 W Flournoy St, Chicago, IL 60607
|Chicago Temple Corps Community Center
|1 N Ogden Ave, Chicago, IL 60607
|First Baptist Congregational
|1613 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612
|Northwestern University Settlement Association
|1400 W Augusta Blvd, Chicago, IL 60622
|Life Changers International Church
|1337 W 15th Street, Chicago, IL 60608
Cómo acceder a los alimentos gratuitos en Chicago
Este programa estará disponible para todos los habitantes, permitiendo que cualquier persona acceda a los alimentos básicos sin importar su estatus legal en el país, ya que no se exige la ciudadanía ni la residencia estadounidense.
Se brindará apoyo a los ciudadanos de todos los rangos de edad, centrando su ayuda en grupos específicos como familias de bajos ingresos, adultos mayores, desempleados, inmigrantes y estudiantes; es más, cualquier persona en situación de vulnerabilidad económica también puede acceder a este beneficio.
Por lo general, no se requiere documentación para acceder a los víveres gratuitos, aunque el personal voluntario te podrá solicitar datos elementales como el código postal o el número de personas que habitan en tu hogar.
El procedimiento para que obtengas los alimentos gratuitos es sumamente fácil: tienes que presentarte en los centros autorizados que te indiqué anteriormente, realizas el registro si así se requiere y esperar tu turno.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!