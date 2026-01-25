Chicago está afrontando una de las jornadas más crudas de la actual temporada invernal. Este domingo 25 de enero, la ciudad enfrentará un sistema climático que pretenderá transformar el panorama urbano, obligando a sus habitantes en tomar sus precauciones. Los expertos en meteorología advierten sobre temperaturas gélidas e intensas nevadas capaces de cubrir calles y avenidas. En caso estés planeando salir de casa o realizar algún viaje por carretera, deberás conocer los detalles de esta tormenta para que evites riesgos innecesarios. Presta atención a los siguientes párrafos.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la ‘Ciudad de los Vientos’ registrará un frío extremo para el presente día. Por esa razón, la agencia activó una advertencia de tiempo invernal que regirá desde las 6:00 p.m. del sábado 24 hasta las 6:00 p.m. del domingo 25 de enero.

Para el presente día, las temperaturas aumentarán ligeramente en el área, ya que se esperan entre 11 y 20 °F en horas del día; sin embargo, el panorama será crítico en la noche, ya que los valores térmicos descenderían a -6 y 3 °F.

La sensación térmica para este fin de semana descenderá a -30 grados. (Crédito: Kiichiro Sato / AP) / Kiichiro Sato

El NWS recomienda a sus residentes que estén abrigados y eviten salir a las calles, ya que experimentarán un clima congelante. Lo alarmante es que la sensación térmica en Chicago oscilaría entre -20 y -30 °F.

“Es probable que las carreteras, especialmente los puentes y pasos elevados, se vuelvan resbaladizas y peligrosas. Prepárese para carreteras resbaladizas. Reduzca la velocidad y tenga cuidado al conducir. Si vas a salir, presta atención a los primeros pasos en escaleras, aceras y entradas de vehículos”, recomendó la agencia.

Se registrará acumulaciones de nieve en Chicago

No solo tendrás que preocuparte por el ambiente gélido que registrará la ciudad, ya que el NWS informó sobre acumulaciones de nieve por efecto lago en el área y en el noroeste de Indiana. Esta condición permitiría que los conductores se expongan a un serio riesgo.

“Las temperaturas muy frías y la naturaleza ligera de la nieve seguirán generando condiciones de tránsito peligrosas localizadas, principalmente a lo largo y al norte de la US-30″, precisó el NWS en su cuenta oficial de X .

Las acumulaciones de nieve se registrarán hasta horas de la tarde de este domingo 25 de enero. (Crédito: Tyler LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP) / Tyler LaRiviere

Las rondas de nevadas están presentes desde la noche del pasado sábado 24 de enero y se prevé que durarán hasta horas de la tarde de hoy; las pulgadas se incrementarán conforme pase el tiempo. Por ejemplo, O’Haré registraría hasta 3.8 pulgadas de nieve.

Otras partes de Illinois también resultarían afectados con acumulaciones. Los principales condados que experimentarían esta condición climática son Cook, Will, Lake DuPage, LaSalle, Kendall, Grundy y Kankakee

