En estos últimos días, los residentes de la ciudad de Chicago tuvieron que lidiar con temperaturas que alcanzaron o, incluso, superaron el punto de congelación. Afortunadamente, este panorama climático cambiaría notoriamente en lo que resta de la semana, lo que traería un alivio considerable a los habitantes. Sin embargo, los expertos en meteorología advirtieron que la ciudad podría registrar ligeras acumulaciones de nieve. Para que conozcas el pronóstico climático de manera más detallada, te invito a leer los siguientes párrafos.

De acuerdo a Alicia Roman, meteoróloga de NBC5, el pasado 4 de febrero fue el “último día” que la ciudad experimentó un clima gélido, ya que los termómetros se incrementarían hasta los 30 °F (entre -2 a -1 °C) para este jueves.

Aunque el frío persistirá en la ‘Ciudad de los Vientos’, su intensidad no alcanzará niveles de riesgo para la población. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señaló que las temperaturas en Chicago y gran parte del Medio estarán por encima del promedio registrado para esta temporada invernal.

La Ciudad de los Vientos podría registrar temperaturas entre 30 a 40 °F para los próximos días. (Crédito: TravelScape / Freepik)

Por lo tanto, se prevén que los valores térmicos en los próximos días podrían oscilar entre los 30 y 40 °F, puntualizó la climatóloga citada.

¿Habrá nieve en Chicago para este fin de semana?

Si bien el clima en esta ciudad será más agradable desde hoy, existe un punto en contra que complicaría el tránsito vehicular. Según la meteoróloga Roman, Chicago registraría dos nevadas, pero con ligeras acumulaciones.

Tras una primera nevada registrada este jueves 5 de febrero ente la madrugada y la 1:00 p.m., la experta pronosticó una segunda precipitación de nieve a partir de las 7:00 a.m. del próximo viernes 6. A pesar del fenómeno climático, se esperan acumulaciones menores a las 2 pulgadas.

Las acumulaciones de nieve que se registrarán en Chicago no superarán las 2 pulgadas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Es importante señalar que el paso de estos sistemas frontales ocasionaría que los valores térmicos en Chicago desciendan a 20 °F para este fin de semana, pero será momentáneo, ya que nuevamente repuntarían hasta los 40 °F .

