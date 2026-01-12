El anuncio llega en un momento de alta tensión y dolor, marcado por la trágica muerte de la ciudadana estadounidense Renée Good en Minneapolis. En ese contexto, Chicago se suma a una tendencia que ya se ha visto en California y que incluso el Congreso de Estados Unidos ha intentado replicar con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas frente a operativos federales. La exalcaldesa Lori Lightfoot presentó una iniciativa que busca ir más allá de la denuncia pública y apostar por la documentación directa de presuntos abusos cometidos por agentes de ICE y otras agencias federales. La idea es clara: crear un espacio donde la evidencia quede resguardada, se preserve la memoria de los hechos y se impulse la transparencia, en una ciudad donde líderes comunitarios aseguran que la presencia de estos agentes ha vuelto a sentirse en las calles.

El proyecto gira en torno a la página web https://reporticenow.com, una plataforma diseñada para documentar posibles abusos de poder. Según explicó Lightfoot, el objetivo es “preservar evidencia para facilitar la transparencia y responsabilidad”, pero también “desenmascarar a esos agentes que supuestamente han cometido crímenes o conducta ilegal”. La exalcaldesa fue enfática en aclarar que respeta el trabajo que muchos agentes realizan a diario, aunque subrayó que eso no excluye la necesidad de responsabilizarlos cuando cruzan la línea.

En Chicago, líderes comunitarios ven esta iniciativa como una forma de vigilar la actuación de ICE. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

¿Cómo funciona?

En el sitio web, cualquier persona puede subir videos, fotografías y audios que estén relacionados con presuntos abusos de ICE. De acuerdo con Lightfoot, entre los hechos que se busca documentar están supuestos homicidios, tiroteos, uso excesivo de la fuerza y el uso indiscriminado de químicos o gases durante operativos. La plataforma está pensada como un repositorio de evidencia que, con el tiempo, permita identificar patrones y exigir explicaciones.

Organizaciones proinmigrantes y de derechos laborales ven este proyecto como una herramienta de protección comunitaria. Para Leone José Bicchieri, director de solidaridad de familias trabajadoras, la preocupación es que estos abusos aumenten. “Aquí en Chicago ya regresaron agentes hace varios días y su plan, como podemos ver en Portland y Minneapolis, y aquí antes cuando mataron al señor en los suburbios”, advirtió, al explicar por qué consideran clave contar con un mecanismo de denuncia y registro.

La propuesta en Chicago busca documentar acciones de ICE y exigir mayor transparencia. | Crédito: X / @LoriLightfoot

Sin embargo, no todos están convencidos de su efectividad. Algunas voces cuestionan si esta documentación realmente derivará en consecuencias legales, recordando que el Departamento de Justicia no presentó cargos en casos recientes, como el de la ciudadana estadounidense en Minneapolis o el del inmigrante mexicano en Franklin Park, Illinois. “Nos preguntamos qué realmente efecto va a tener, ¿van a ser arrestados?, ¿van a ser llevados ante la justicia o simplemente es un show?”, cuestionó Baltazar Enríquez, líder proinmigrante.

En la propia página del proyecto se aclara que se trata de una iniciativa independiente y que la identidad de quienes suben el material permanecerá anónima, un punto clave para quienes temen represalias. Para sus impulsores, la web no promete justicia inmediata, pero sí busca dejar constancia, proteger a las comunidades y mantener viva la exigencia de rendición de cuentas frente a los abusos.

