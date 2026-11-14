La temporada de la Navidad llega a Chicago con una de las actividades favoritas para disfrutar en familia o con amigos. Te comentaré que esta ciudad ya tiene listas varias pistas de hielo con opciones tanto gratuitas como de pago. En caso quieres vivir esta experiencia divertida, pero no sabes dónde localizarlas, te invito a leer esta nota completa para que sepas los detalles más interesantes.

Según información de Telemundo Chicago , se han habilitado distintos recintos en esta área; eso sí, cada lugar presenta sus propios horarios, precios y ciertos requisitos para asegurarte una excelente aventura previa a las celebraciones decembrinas.

Distintas pistas de hielo se habilitarán en Chicago en beneficio de sus ciudadanos y turistas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Dónde localizar una pista de hielo en el área de Chicago durante Navidad 2026

Blackhawks Community Ice Center

Esta pista de hielo se sitúa en el barrio Near West Side de Chicago, en 1901 W. Jackson Blvd. Si bien este centro está abierto todo el año, las sesiones de patinaje tienen horarios específicos.

No es necesario realizar reservaciones o comprar boletos por adelantado. Para disfrutar del patinaje debes llegar con anticipación. El precio para el público general es de $14 y el alquiler de patines cuesta $6.

Chicago Wolves Ice Rink

Este espacio de patinaje está ubicado en Parkway Bank Park, en el 5501 Park Place, Rosemont. Cualquier residente puede visitarlo, ya que la entrada es gratuita, aunque sí se necesita pagar un total de $8 para alquilar patines.

La temporada de patinaje sobre hielo comenzará este 29 de diciembre y finalizará el próximo 31 de enero de 2027.

Gallagher Ice Rink

Para disfrutar de esta experiencia sobre hielo, deberás acudir al 3635 N. Clark St. La entrada general cuesta $8, aunque se deberá cancelar $16 para obtener unos patines en este espacio.

Si bien este espacio estará habilitado desde el 20 de noviembre, podrás disfrutar la ceremonia anual de encendido del árbol este 4 de diciembre.

Maggie Daley Park Ice Skating Ribbon

Esta pista de patinaje sobre hielo se ubica en 337 E. Randolph St. y estará habilitada hasta el 7 de marzo de 2027. En este espacio podrás apreciar un ambiente rodeado de pinos y los distintos edificios situados en Chicago.

Si acudes con tus propios patines, la entrada te costará $5. En caso desees alquilar patines entre semana, puedes invertir $17 con reserva en línea o $19 sin reserva. Con lo señalado, es importante adquirir tu boleto con anticipación.

McFetridge Sports Center

Situada en Irving Park, específicamente en 3843 N. California Ave., la pista de patinaje está disponible durante todo el año. Eso sí, para patinar sobre hielo debes acudir los sábados y domingos en los horarios de 3:30 a 5 p.m. y 4;30 a 6 p.m., respectivamente.

La entrada general dependerá de la edad que tengas. Si tienes de 13 años a más, realizará un pago de $6, mientras que los menores de 12 años solo cancelarán un total de $5. Eso sí, el alquiler de patines tiene un costo adicional de $4.

Lo aconsejable es acudir con patines a estos lugares para ahorrar el costo de alquiler de este artículo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Dimenshtein Olga

Midway Plaisance Ice Rink

Esta pista de hielo se ubica en 1130 Midway Plaisance, en Hyde Park, junto a la Universidad de Chicago. Se habilitará desde el 27 de noviembre hasta el 15 de febrero de 2027, aunque dependerá del clima que se registre en la ciudad.

La entrada general es gratuita, aunque es necesario pagar $7 para alquilar un par de patines. Se debe tener en cuenta que los interesados deben registrarse en la propia página web para asistir a cualquier sesión.

Paul Hruby Ice Center

Para acercarte a esta pista de hielo, debes acudir exactamente a 415 Lake St., Oak Park. No es necesario contar con experiencia de patinaje; se recibe a cualquier interesado.

Para el público general, deberá cancelar un total de $15, la cual incluye el alquiler de patines. Eso sí, este 18 de diciembre, este espacio ofrecerá una temática llamativa: patinar sobre hielo junto a Santa Claus.

The Peninsula Sky Rink

Este espacio de patinaje está sobre Michigan Avenue, ubicado específicamente en 108 E. Superior St. Los interesados pueden acercarse este 20 de noviembre y tienen hasta el 15 de febrero de 2027 para disfrutar de esta experiencia.

Los adultos deberán pagar $20, mientras que los niños menores de 12 años necesitan realizar un abono de $10. Eso sí, los precios cancelados incluyen el alquiler de los patines.

Warren Park Ice Rink

El centro de patinaje está situado en 6601 N. Western Ave, en el vecindario West Ridge. Los interesados pueden entrar gratuitamente, aunque deberán pagar $7 para alquilar patines.

Eso sí, necesitas registrarte antes de asistir a cualquier actividad ofrecida por este espacio, incluyendo el patinaje libre. Sus puertas abrirán este 27 de noviembre y finalizará el 15 de febrero de 2027.

Skatium Ice Arena

La dirección de este lugar de patinaje es 9340 Weber Park Place, en Skokie. La entrada general tiene un costo de $7, aunque pagando $4 más podrás alquilar unos patines.

Este centro está habilitado todo el año y ofrece patinaje público entre los martes a domingo. Ahora, si quieres compartir esta pista de hielo junto a Santa Clausa, deberás visitarlo este 12 de diciembre.